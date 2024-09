Czytelniczka pisze do prezydenta: Co z budową boiska przy SP 23? (list otwarty)

Zwracam się pytaniem, czy do budżetu Elbląga na 2025 rok zostanie wpisana budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 23. Dotychczasowe odpowiedzi na zadane pytania kończyły się lakonicznymi odpowiedziami, z których nic nie wynikało. Proszę zatem o konkrety – pisze w liście otwartym do prezydenta mieszkanka Elbląga.

Przypomnę , że elblążanie wielokrotnie popierali budowę tego boiska: czy to składali podpisy pod inicjatywą obywatelską, czy to w budżecie obywatelskim. Nie były to pojedyncze głosy, było ich ponad 500, a w drugim przypadku ponad 1000. Boiska nie ma od ponad 20 lat i ciągle była mowa o tym, że nie ma środków. Czas z tym skończyć. Środki były, tylko szły na inne cele według uznania poprzedniego prezydenta. Czy teraz też ma tak być według uznania obecnego prezydenta?

Przypomnę również, że w kampanii w wyborach na prezydenta była mowa o słuchaniu mieszkańców, liczeniu się z ich potrzebami, stwarzaniu dobrych warunków do rozwoju, a przecież chodzi tu o dzieci, naszą przyszłość. Brak dobrej woli poprzedniego prezydenta skutkowało negatywnymi odpowiedziami co do budowy tego boiska.

Przypomnę również, że wielokrotnie można było pozyskać środki z różnych programów czy też konkursów. Nigdy nie był napisany żaden wniosek o dofinansowanie.

Już za obecnej prezydentury był ogłoszony rządowy program "Sportowa Polska" ale niestety znów nie został złożony wniosek w sprawie SP 23. Były ważniejsze sprawy np. kampania. Nie można było również z nikim o tym porozmawiać, bo trzeba było odpocząć po kampanii. I znów okazja została zaprzepaszczona.

Odnoszę wrażenie, że niewiele się zmieniło, znowu mieszkańcy są lekceważeni, tyle pięknych słów padało, z których niewiele wynika, tyle było wspaniałych zapowiedzi o skuteczności działania.

Budowa tego boiska to nie są duże pieniądze. Nie wierzę, że nie można ich wygospodarować na ten cel. Ile kolejnych lat minie, aby ta inwestycja powstała?

Teresa Nowak