Do naszej redakcji zgłosił się jeden z mieszkańców Elbląga, wskazując, że ma problem z prawidłowym wyrzuceniem odpadów medycznych, konkretnie strzykawek oraz igieł po lekach. Nie przyjęto ich w jego przychodni ani w aptece. Jak się okazuje, te odpady można zdać jedynie w kilku wybranych punktach w mieście.

Odpadów medycznych wyrzucić byle gdzie nie można, stwarza to zagrożenie dla środowiska, ale też dla osób zajmujących się segregacją. O ile z pozbyciem się leków nie ma problemu, bo apteki je przyjmują, to same igły i strzykawki okazują się bardziej problematyczne. Spis punktów, gdzie można to zrobić, znajduje się na miejskiej stronie Gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska (podobnie znajdziemy tutaj informacje o wyrzucaniu w odpowiednich miejscach innych odpadów).

Jak dowiedzieliśmy się w ZUO, propozycje, by utworzyć punkty zdawania takich odpadów otrzymały wszystkie apteki, z którymi współpracuje zakład. Na ten moment w spisie widnieją trzy takie miejsca, to apteki Dbam o Zdrowie przy Królewieckiej 123, Bios przy Nowowiejskiej 3, Elbląskie Centrum Leków przy Węgrowskiej 3.

Strzykawki i igły można też zdać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w elbląskim ZUO przy Mazurskiej 42.