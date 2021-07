Czytelnik: Uporządkujcie teren przy Legionów

12 lipca na wysokości ul. Legionów 8 i 45, na przejściu dla pieszych, zostało powalone drzewo. W ciągu ponad godziny straż pożarna usunęła z drogi drzewo, udrażniając ruch drogowy. Na chodniku natomiast i okolicznych trawnikach zalega ogrom konarów, gałęzi i resztek szkła po zaistniałym zdarzeniu. Uszkodzeniu uległo także lustro umożliwiające wyjazd z osiedla Legionów 8. Rozumiem, że w mieście jest wiele innych ważniejszych spraw związanych z porządkowaniem zieleni, np.: pielęgnowanie rabat, odchwaszczanie terenu wokół UM, sadzenie kwiatów, uzupełnianie nasadzeń na rondach... Jednakże wzywam do niezwłocznego uporządkowania terenu po zaistniałym zdarzeniu - pisze jeden z naszych Czytelników.

Jest to ciąg pieszy należący do miasta, jest to droga także do przedszkola miejskiego (nie wspominając o pobliskim prywatnym bo z tymi miasto się nie liczy). Czy dzieci w drodze do przedszkola mają sobie połamać i pociąć nogi o gałęzie i rozbite szkło? Proszę zacząć podejmować zdecydowane i szybkie decyzje!

W tym miejscu wspomnieć także należy, a raczej przypomnieć włodarzom gdyż problem znają, ale nie reagują od lat, jak bardzo niebezpieczne jest przejście dla pieszych na prostym odcinku drogi ulicy Legionów na wysokości numeru 45 i 8. Jest to bardzo ruchliwy odcinek prostej ulicy, a w odległości ok. 100 metrów znajduje się przedszkole. Wielokrotnie zwracano się do UM (w tym z wniosku pobliskich placówek edukacyjnych) o wyeksponowanie tego przejścia dla pieszych w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa na tym przejściu - jak dotąd bez skutku.

Pragnę zauważyć i czasem mało kosztowe rozwiązania dają skutek, np.: ustawienie znaków informacyjnych "Uwaga dzieci" czy "Przejście szczególnie uczęszczane przez dzieci", pomalowanie przejścia na biało-czerwono z czerwoną strefą przed i za pasami (vide ulica Mickiewicza), czy po prostu zmniejszenie prędkości na odcinku ulicy Legionów od ulicy Piłsudskiego do ronda obrońców Birczy do max. 30 km/h i wraz z tym wzmożenie kontroli prędkości przez policję. Departament zarządu dróg ma tu szeroką drogę do popisu - wystarczy tylko chcieć i nie udawać, że problemu nie ma. Czy tym razem, ktoś spojrzy na sprawę i przyjrzy się chwilę dłużej?

Ponadto w ostatnich latach na krótkim pasie zieleni vis a vis budynku Legionów 8 wycięto drzewa ze względu na ich stan. Po wycięciu została nieestetyczna i nieuporządkowana przestrzeń zieleni. Proszę pamiętać, że pielęgnacja zieleni to nie tylko jej wycinanie, ale także kompensacja zieleni. Jeżeli coś zostało usunięte to wypadałoby to miejsce uzupełnić nową zielenią, która przez lata wkomponowała się w krajobraz, a której tak bardzo brakuje w przestrzeni miejskiej. Ja rozumiem, że ten teren jest dość daleko zlokalizowany od urzędu miasta i nie jest w interesie włodarzy aby dbać o niego - wszak nie widać go z okien urzędu, ale proszę uwierzyć, że tu też mieszkają ludzie (nie gorsi od urzędników), którym leży na sercu estetyka i walory krajobrazowe - nawet te drobne! Liczę na pozytywne rozważania i podjęcie stosownych działań.