Defibrylator na remizie zwiększy bezpieczeństwo

Na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku zostanie zamontowany zewnętrzny defibrylator AED. To jeden ze sprzętów do ratowania życia, pozyskany w ostatnim czasie przez strażaków ochotników z programu „Wzmocnij swoje otoczenie”.

Ochotnicy z Krzewska pozyskali sprzęt o wartości 24 tys. zł: zewnętrzny defibrylator AED, plecak ratowniczy R1 oraz nowoczesne przenośne środki łączności.

- Zewnętrzny defibrylator AED to zaawansowane urządzenie ratownicze zostanie zamontowane na budynku remizy, zaraz po zakończeniu trwającego obecnie remontu elewacji prowadzonego przez gminę Markusy. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli łatwy dostęp do sprzętu ratującego życie w nagłych sytuacjach, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo lokalnej społeczności – informuje OSP Krzewsk. - Wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny, plecak R1 umożliwia strażakom udzielanie pierwszej pomocy w najbardziej wymagających sytuacjach. Profesjonalne wyposażenie pozwala działać szybciej i skuteczniej, a inwestycja w ten sprzęt znacząco podnosi standard pracy ratowników. A dzięki nowym przenośnym środkom łączności strażacy będą mogli skuteczniej koordynować działania, co przełoży się na większe bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz sprawniejsze prowadzenie akcji.