Diamentowi Rodzice

Państwo Małgorzata i Krzysztof Rojek – elbląska rodzina zastępcza wyróżniona została przez Marszałka Województwa Marcina Kuchcińskiego statuetką „Diament Dobroci i Serca”. Wyróżnienie zostało wręczone w Olsztynie podczas VIII Warmińsko-Mazurskiej konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

„Diamentem Dobroci i Serca” to wyróżnienie przyznawane co roku rodzinom zastępczym za ich zaangażowanie, cierpliwość i trud włożony w opiekę nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. To wyraz wdzięczności i uznania dla pełnej poświecenia pracy, jaką jest rodzicielstwo zastępcze.

Państwo Małgorzata i Krzysztof Rojek stanowią rodzinę zastępczą od 2010r. Pod swoją opieką mieli już 34 dzieci. Najmłodsze, które trafiło pod ich opiekę, to dwulatka, najstarsze miało 11 lat. Obecnie w ich rodzinie przebywa 7 dzieci, z których najstarsze ma 14 lat i najprawdopodobniej zostanie do pełnoletności.

W tej przygodzie rodziny zastępczej Pani Małgosia i Pan Krzysztof są razem, tworzą niesamowicie naoliwioną maszynę, konstrukcję działającą 24 godziny na dobę. Dzieci przekraczając próg ich domu, trafiają do ciepłego, wyrozumiałego i bezpiecznego domu. Państwo Rojek potrafią wysłuchać, przytulić i pomóc w lekcjach, wspierają i uczą samodzielności. W każdym dziecku dostrzegają mocne strony i je wzmacniają, zachęcają do podejmowania wyzwań i pozwalają dzieciom być po prostu dziećmi, które mają prawo do błędów, wzruszeń i beztroski. Niektórzy wychowankowie wrócili pod opiekę rodziców biologicznych, część znalazła nową rodzinę. Są wśród nich dzieci, które w dalszym ciągu utrzymują kontakt, dzwonią, odwiedzają, co dowodzi, jak ważnymi stali się dla nich osobami.

Pani Małgosia podobno gotuje przepyszną zupę gulaszową, z pasją stylizuje wychowanków w bieżących trendach modowych, a Pan Krzysztof kilka razy w roku maluje pokoje i obdarza wszystkich niesamowitym poczuciem humoru. Najprościej mówiąc - Państwo Rojek to rodzina Dobroci i Serca

- Serdecznie gratuluję i dziękuję za wieloletnią pracę. Zapewnienie opieki i stworzenie dzieciom kochającego domu to wielkie wyzwanie. Mam nadzieję, że za Państwa przykładem pójdą również inne osoby, bo bardzo potrzebujemy rodzin zastępczych – podkreśla Michał Missan, prezydent Elbląga.

Przypominamy, że kandydaci na rodziców zastępczych mogą się zgłaszać do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, które mieści się przy ul. Winnej 9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej pod numerami telefonów 55 625 61 22 lub 55 625 61 16.

Obecnie w Elblągu mamy 158 rodzin zastępczych, w których przebywa 226 dzieci.