Długa droga do remontu drogi

- Już raz miskę urwałem, sąsiad rozwalił felgę, a najgorsze jest to, że nawet jak coś rozwalisz, to nie masz do kogo zgłosić się o odszkodowanie, każdy ręce umywa – pisze nasz Czytelnik o drodze dojazdowej do parkingu przy Robotniczej. Co na to zarządcy i władze miasta?

Jedna droga, kilka podmiotów

Od prezydenta i Urzędu Miejskiego do wojewódzkiego zarządu dróg, od zarządu do spółdzielni mieszkaniowej i tak w kółko, w różnych konfiguracjach – tak mniej więcej opisuje swoje doświadczenia związane z próbą rozwiązania problemu nasz Czytelnik.

- Nie chodzi nawet o jakiś asfalt, tylko żeby coś wysypali na tę drogę, bo to jest jakiś dramat – komentuje sytuację elblążanin.

Pierwszy raz wybraliśmy się na to miejsce... w czerwcu 2022 roku. Jednak w czasie rozmowy z jednym z mieszkańców usłyszeliśmy, że niedawno "na spotkaniu wspólnoty" była mowa o zbliżającej się naprawie tej drogi. Dlatego temat porzuciliśmy...

... ale do tej pory nic się nie zmieniło. Postanowiliśmy więc skierować pytania do Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sielanka, na którą wskazał nasz Czytelnik jako odpowiedzialną za ten teren. Jak się jednak okazuje, sprawa nie jest taka prosta. Odpowiedzi w sprawie drogi udzielił nam Piotr Szczepański, członek zarządu ESM Sielanka.

10 lat starań i brak porozumienia

- Informujemy, iż przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Miasto Elbląg, a od 2022 r. dzierżawiona jest przez wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Robotniczej 99, 101-103-105, 111 113 w Elblągu, których zarządcą jest Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu. Spółdzielnia od ponad 10 lat podejmuje działania w celu wspólnego zagospodarowania tego terenu w zakresie budowy drogi dojazdowej, ciągów pieszych i miejsc postojowych. Niejednokrotnie ze strony Spółdzielni przedstawiane były koncepcje zagospodarowania terenu wraz z wyliczeniami nakładów do poniesienia z podziałem na poszczególne wspólnoty mieszkaniowe. Pomimo szeregu spotkań z przedstawicielami zarządcy tych wspólnot i wymiany korespondencji również z Urzędem Miasta Elbląg, nie udało się ostatecznie podjąć porozumienia w kwestii wspólnego zagospodarowania przedmiotowego podwórka - pisze Piotr Szczepański. - W 2020 r. Spółdzielnia wystąpiła do Gminy Miasto Elbląg o wydzierżawienie części tego terenu w celu realizacji I etapu zagospodarowania tego terenu, niestety przedmiotowy teren został wydzierżawiony wspólnotom mieszkaniowym przy ul. Robotniczej 99, 101-105, 111-113 w Elblągu zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu. W związku z powyższym Spółdzielnia w dniu 22 listopada 2022 r. po raz kolejny wystąpiła do Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z prośbą o wyznaczenie spotkania, na którym zostaną dokonane wspólne wiążące uzgodnienia w zakresie zagospodarowania tego terenu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi – wskazuje Piotr Szczepański.

Skierowaliśmy więc pytania do Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu. My też, przez wiele tygodni, mimo przypomnienia z naszej strony, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak kwestia feralnej drogi przedstawia się z perspektywy urzędników.

"Zarządca nie wyraził dobrej woli"

Fot. Mikołaj Sobczak

- Do Urzędu Miejskiego w Elblągu wypłynął wniosek w sprawie naprawy drogi dojazdowej do parkingu za budynkami mieszkalnymi przy ulicy Robotniczej nr 107 i nr 109 w Elblągu zarządzanymi przez ESM „Sielanka". W wyniku prowadzonych rozmów i uzgodnień przez ZBK droga dojazdowa do parkingu za budynkami ESM „Sielanka" przy ulicy Robotniczej 107 i 109 usytuowana na działce gminnej nr 303/8 została wydzierżawiona na okres od 1 października 2021 do 30 września 2036 roku przez trzy wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Robotniczej 99; 101-103-105 oraz 111-113. Zarządcą tych wspólnot jest Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Elblągu z siedzibą przy ul. Jaśminowej 3-5-7. - pisze w odpowiedzi biuro prasowe Urzędu Miejskiego. - Działka została wydzierżawiona na cele mieszkaniowe związane z zagospodarowaniem terenu do wspólnego korzystania przez mieszkańców np. na dojścia, drogi dojazdowe i miejsca postojowe. Wszystkie trzy wspólnoty mieszkaniowe spłacają kredyty bankowe za wykonane termomodernizacje budynków tak więc mają bardzo ograniczone środki finansowe na wykonanie naprawy drogi dojazdowej – informują urzędnicy.

Podkreślają, że spółdzielnia prowadzi rozmowy i spotkania w tej sprawie od kilku lat, opracowała m. in. warianty realizacji prac remontowych z szacunkowymi kosztami ich wykonania oraz podziałem kosztów na poszczególne wspólnoty mieszkaniowe. W tych spotkaniach uczestniczył dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych oraz zarządca z ZBM przy Jaśminowej.

- Pomimo prowadzonych rozmów z zarządcą w imieniu wyżej wymienionych trzech wspólnot problem nie został rozwiązany – czytamy dalej. - W październiku 2022 roku miasto wystąpiło do ESM „Sielanka" z prośbą o ponowne zorganizowanie spotkania z wyżej wymienionym zarządcą celem omówienia problemu i poszukania wspólnego rozwiązania dla dobra mieszkańców. Spółdzielnia wysłała do zarządcy na piśmie propozycję spotkania z terminem do końca 2022 roku. Niestety zarządca nie wyraził dobrej woli i nie zaproponował żadnego terminu spotkania. Należy dodać, że Miasto Elbląg we wszystkich trzech wspólnotach posiada udziały i jest gotowe partycypować w kosztach remontu drogi dojazdowej po przegłosowaniu uchwał oraz wsparciu pozostałych właścicieli lokali w tych budynkach.

Konkluzja? Trudno powiedzieć, czy mieszkańcom przyjdzie czekać na załatwienie tej sprawy do końca dzierżawy w 2036 roku, czy może jednak między poszczególnymi podmiotami dojdzie do jakiegoś porozumienia. Dostępnymi alternatywami wydaje się wypowiedzenie umowy ZBM przez miasto lub... droga sądowa. Póki co mieszkańcy Robotniczej nadal będą musieli mocno uważać na swoje auta...