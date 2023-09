Doceń swoich wolontariuszy i zgłoś ich do udziału w konkursie

Jeśli chcesz docenić i poczuć dumę ze swoich wolontariuszy lub docenić koordynatorów wolontariatu, podziękować im za codzienną pracę, zaangażowanie w organizację działań wolontariackich i nieustanne wsparcie, jakie oferują ochotnikom to zapraszamy serdecznie do udziału!

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo z terenu woj. warmińsko- mazurskiego. Kandydaci mogą zgłaszać się osobiście lub być nominowani przez inne osoby.

Daj szansę innym, aby zainspirowali się Twoją postawą lub postawą Twojego bohatera.

Nabór zgłoszeń trwa do dnia 1 października. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem poniższych formularzy:

Wolontariusz roku

Koordynator roku

Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę.

