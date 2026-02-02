Dodatkowa pomoc dla mieszkańców podczas mrozów

Jak już informowaliśmy, podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami, prezydent Elbląga podjął decyzję o dodatkowym wsparciu dla mieszkanek i mieszkańców.

Ciepła zupa w namiocie na Pl. Słowiańskim

Od dziś do środy w namiocie na Pl. Słowiańskim w godzinach od 14:30 do 16.00 wydawana będzie ciepła zupa. Strażaków w ich działaniach wesprą wolontariusze z Caritas Diecezji Elbląskiej oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu. Przypominamy, że w ogrzewanym namiocie przez całą dobę można również skorzystać z kawy i herbaty.

Koksowniki

Mieszkańcy, którzy muszą wyjść z domu w mroźne dni, spacerowicze, przyjezdni, czy osoby w kryzysie bezdomności będą mogły ogrzać się przy koksownikach.

Ustawione one zostaną w następujących lokalizacjach:

ul. Zamkowa/Tamka

Plac Dworcowy – dojście z Al. Grunwaldzkiej w kierunku dworca PKP

ul. Grochowska / Orla / Stawidłowa

Aleja Odrodzenia – plac przed sklepem Jantar

ul. 1-Maja - przy budynku sądu

W dzień targowy koksownik będzie również ustawiony na rynku.

Koksowniki będą rozpalane w godz. 8.00 - 20.00 przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Mobilny autobus

Ogrzać będzie można się także w mobilnym autobusie, który będzie od dziś do środy przemieszczał się po mieście. Dziś będzie można skorzystać z niego w godz. 12.00-21.00. we wtorek i środę natomiast w godz. 8.00-21.00. W autobusie będzie można również odebrać ciepłą odzież typu czapki, szaliki, przekazane w ramach funkcjonującego programu pomocowego #Od serca.

Poniżej lokalizacja i harmonogram poszczególnych przystanków.

2 lutego 2026 r.

Parking przy Dworcu PKP, Plac Dworcowy 1 - godz. 12.00, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1 przed CSE Światowid - godz. 13.00, Parking przy DH Jantar, Aleja Odrodzenia 10 - godz. 14.00, Parking przy CH Ogrody, ul. Płk. Dąbka 15 - godz. 15.00, Pętla autobusowo-tramwajowa „Ogólna” przy ul. Fromborskiej 29 - godz. 16.00 Parking przy CH ul. Portowej 8 - godz. 17.00, Parking przy Domu pod Cisem, ul. Stawidłowa 8 - godz. 18.00, Parking przy Parafii Trójcy Świętej przy ul. Kieleckiej 16 - godz. 19.00 Plac przy Katedrze Św. Mikołaja, Stare Miasto - godz. 20.00.

3-4 lutego 2026 r.