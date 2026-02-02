UWAGA!

----

Dodatkowa pomoc dla mieszkańców podczas mrozów

 Elbląg, Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu
Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu (fot. Witold Sadowski, archiwum portEl.pl)

Jak już informowaliśmy, podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami, prezydent Elbląga podjął decyzję o dodatkowym wsparciu dla mieszkanek i mieszkańców.

Ciepła zupa w namiocie na Pl. Słowiańskim

Od dziś do środy w namiocie na Pl. Słowiańskim w godzinach od 14:30 do 16.00 wydawana będzie ciepła zupa. Strażaków w ich działaniach wesprą wolontariusze z Caritas Diecezji Elbląskiej oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu. Przypominamy, że w ogrzewanym namiocie przez całą dobę można również skorzystać z kawy i herbaty.

 

Koksowniki

Mieszkańcy, którzy muszą wyjść z domu w mroźne dni, spacerowicze, przyjezdni, czy osoby w kryzysie bezdomności będą mogły ogrzać się przy koksownikach.

Ustawione one zostaną w następujących lokalizacjach:

ul. Zamkowa/Tamka

Plac Dworcowy – dojście z Al. Grunwaldzkiej w kierunku dworca PKP

ul. Grochowska / Orla / Stawidłowa

Aleja Odrodzenia – plac przed sklepem Jantar

ul. 1-Maja - przy budynku sądu

W dzień targowy koksownik będzie również ustawiony na rynku.

 

Koksowniki będą rozpalane w godz. 8.00 - 20.00 przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

 

Mobilny autobus

Ogrzać będzie można się także w mobilnym autobusie, który będzie od dziś do środy przemieszczał się po mieście. Dziś będzie można skorzystać z niego w godz. 12.00-21.00. we wtorek i środę natomiast w godz. 8.00-21.00. W autobusie będzie można również odebrać ciepłą odzież typu czapki, szaliki, przekazane w ramach funkcjonującego programu pomocowego #Od serca.

 

Poniżej lokalizacja i harmonogram poszczególnych przystanków.

 

2 lutego 2026 r.

  1. Parking przy Dworcu PKP, Plac Dworcowy 1 - godz. 12.00,
  2. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1 przed CSE Światowid - godz. 13.00,
  3. Parking przy DH Jantar, Aleja Odrodzenia 10 - godz. 14.00,
  4. Parking przy CH Ogrody, ul. Płk. Dąbka 15 - godz. 15.00,
  5. Pętla autobusowo-tramwajowa „Ogólna” przy ul. Fromborskiej 29 - godz. 16.00
  6. Parking przy CH ul. Portowej 8 - godz. 17.00,
  7. Parking przy Domu pod Cisem, ul. Stawidłowa 8 - godz. 18.00,
  8. Parking przy Parafii Trójcy Świętej przy ul. Kieleckiej 16 - godz. 19.00
  9. Plac przy Katedrze Św. Mikołaja, Stare Miasto - godz. 20.00.

3-4 lutego 2026 r.

  1. Parking przy Dworcu PKP, Plac Dworcowy 1 - godz. 8.00,
  2. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1 przed CSE Światowid - godz. 10.00,
  3. Parking przy DH Jantar, Aleja Odrodzenia 10 - godz. 11.15,
  4. Parking przy CH Ogrody, ul. Płk. Dąbka 152 - godz. 12.30,
  5. Pętla autobusowo-tramwajowa „Ogólna” przy ul. Fromborskiej 29 - godz. 13.45,
  6. Parking przy CH ul. Portowej 8 - godz. 15.15,
  7. Parking przy Domu pod Cisem, ul. Stawidłowa 8 - godz. 16.30,
  8. Parking przy Parafii Trójcy Świętej przy ul. Kieleckiej 16 - godz. 17.45,
  9. Plac przy Katedrze Św. Mikołaja, Stare Miasto - godz. 19.00.
informacja UM Elbląg

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • GrzanoBUS ma rozkład jak księdz po koędzie. Ciężko go dogonić.
  • Na Grochowskiej Borys rozgrzewa ! A zupkę gorąca dla członków PiS proszę ! Zanim ich guru spali całą polskę....
  • Wielbicieli Trampa i jego lizusów zapraszamy do koksownika, niech czują Antarktydę !
  • Nie możemy zwalać winy na dzieci za dostęp do internetu, do pornografii, przemocy i ciągłej rywalizacji bo dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nie kupują za swoje smartfony z w/w. dostępem ? Wiem że są inne czasy ale nie dajmy się zwariować że nie mamy prawa głosu rodzica czy nauczyciela, że tak musi być bo tak jest wszędzie? Bo to jest zgoda na dominację dziecka na rodzicem a to już jest porażka ! Remontowałem mieszkanie i młodego małżeństwa i wiem jak to dziś działa, dziecko płaczem buntem otrzymuje co chce byle był spokój, do ręki komórka albo pilot a gdzie rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa ? Większość rodziców jest sama wpatrzona w telefony 24 h więc dzieciakom tez fundują taką rozrywkę i mają ich z głowy, a potem latanie do psychologa ze dziecko w depresji lub w agresji ! Wystarczy rozejrzec się wokół, dzieci w wózkach czy na spacerach siedzą jak kukły bo mamusia czy tatuś zamiast pokazywać dziecku świat wokół i rozmawiać, to owszem rozmawia z kumpelą przez telefon o zabiegach odmładzających lub bezmyślnie gapi się w telefon.... a zdrowiej ciepło się ubrać i biegać z dzieckiem nawet na mrozie co kiedyś bylo normą !
  • PO co koksowniki jak ziemia PŁONIE.
  • Autobus który cały czas na postoju ma włączony silnik🤦‍♂️ Ale urzędasy są szybcy mróz cały miesiąc a oni się budzą jprd.....
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    000009(2026-02-02)
Reklama
 