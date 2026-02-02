Dodatkowa pomoc dla mieszkańców podczas mrozów
Jak już informowaliśmy, podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami, prezydent Elbląga podjął decyzję o dodatkowym wsparciu dla mieszkanek i mieszkańców.
Ciepła zupa w namiocie na Pl. Słowiańskim
Od dziś do środy w namiocie na Pl. Słowiańskim w godzinach od 14:30 do 16.00 wydawana będzie ciepła zupa. Strażaków w ich działaniach wesprą wolontariusze z Caritas Diecezji Elbląskiej oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu. Przypominamy, że w ogrzewanym namiocie przez całą dobę można również skorzystać z kawy i herbaty.
Koksowniki
Mieszkańcy, którzy muszą wyjść z domu w mroźne dni, spacerowicze, przyjezdni, czy osoby w kryzysie bezdomności będą mogły ogrzać się przy koksownikach.
Ustawione one zostaną w następujących lokalizacjach:
ul. Zamkowa/Tamka
Plac Dworcowy – dojście z Al. Grunwaldzkiej w kierunku dworca PKP
ul. Grochowska / Orla / Stawidłowa
Aleja Odrodzenia – plac przed sklepem Jantar
ul. 1-Maja - przy budynku sądu
W dzień targowy koksownik będzie również ustawiony na rynku.
Koksowniki będą rozpalane w godz. 8.00 - 20.00 przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
Mobilny autobus
Ogrzać będzie można się także w mobilnym autobusie, który będzie od dziś do środy przemieszczał się po mieście. Dziś będzie można skorzystać z niego w godz. 12.00-21.00. we wtorek i środę natomiast w godz. 8.00-21.00. W autobusie będzie można również odebrać ciepłą odzież typu czapki, szaliki, przekazane w ramach funkcjonującego programu pomocowego #Od serca.
Poniżej lokalizacja i harmonogram poszczególnych przystanków.
2 lutego 2026 r.
- Parking przy Dworcu PKP, Plac Dworcowy 1 - godz. 12.00,
- Plac Kazimierza Jagiellończyka 1 przed CSE Światowid - godz. 13.00,
- Parking przy DH Jantar, Aleja Odrodzenia 10 - godz. 14.00,
- Parking przy CH Ogrody, ul. Płk. Dąbka 15 - godz. 15.00,
- Pętla autobusowo-tramwajowa „Ogólna” przy ul. Fromborskiej 29 - godz. 16.00
- Parking przy CH ul. Portowej 8 - godz. 17.00,
- Parking przy Domu pod Cisem, ul. Stawidłowa 8 - godz. 18.00,
- Parking przy Parafii Trójcy Świętej przy ul. Kieleckiej 16 - godz. 19.00
- Plac przy Katedrze Św. Mikołaja, Stare Miasto - godz. 20.00.
3-4 lutego 2026 r.
- Parking przy Dworcu PKP, Plac Dworcowy 1 - godz. 8.00,
- Plac Kazimierza Jagiellończyka 1 przed CSE Światowid - godz. 10.00,
- Parking przy DH Jantar, Aleja Odrodzenia 10 - godz. 11.15,
- Parking przy CH Ogrody, ul. Płk. Dąbka 152 - godz. 12.30,
- Pętla autobusowo-tramwajowa „Ogólna” przy ul. Fromborskiej 29 - godz. 13.45,
- Parking przy CH ul. Portowej 8 - godz. 15.15,
- Parking przy Domu pod Cisem, ul. Stawidłowa 8 - godz. 16.30,
- Parking przy Parafii Trójcy Świętej przy ul. Kieleckiej 16 - godz. 17.45,
- Plac przy Katedrze Św. Mikołaja, Stare Miasto - godz. 19.00.