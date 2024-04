Dostęp do głosowania utrudniony, ale nie bez alternatywy

Fot. Mikołaj Sobczak

- Udałem się do lokalu wyborczego zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu przy ul. Mielczarskiego (osiedle Zatorze). Przed wejściem zastałem smutny obraz dwóch kobiet siłujących się z wózkiem inwalidzkim, aby po jego wniesieniu dojechać do urny wyborczej. Potężne schody przed wejściem do placówki pomimo swojej szerokości i ilości miejsca nie posiadają podjazdu dla wózków - napisał nasz Czytelnik po I turze wyborów samorządowych. Co na to szkoła i Urząd Miejski?

- Jestem bardzo zdziwiony, że budynek, w którym od wielu lat organizowane są wybory, a na co dzień po swoje pociechy przychodzą również matki z małymi dziećmi, nie posiada żadnego dogodnego podjazdu dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Jest to dość dziwna sytuacja w XXI wieku, gdzie tak duży nacisk kładzie się na zwiększenie dostępności - stwierdza nasz Czytelnik. W tej sprawie skierowaliśmy pytania zarówno do szkoły, jak i do Urzędu Miejskiego jako organu prowadzącego placówkę. Pytaliśmy m. in. o możliwość zmian odnośnie dostępności lokalu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. - Szkoła nie posiada podjazdów dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. W naszej szkole funkcjonują oddziały integracyjne, ale nie mamy wśród naszych uczniów dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Gmina Miasto Elbląg sukcesywnie realizuje program dostosowania obiektów szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokonano już modernizacji w Przedszkolach nr 15 i 19. Nasza placówka jest na liście obiektów, które będą przystosowywane. Ponadto informuję, że do tej pory żaden mieszkaniec nie zgłaszał problemów w czasie jakichkolwiek wyborów - podkreśla w odpowiedzi na nasze pytania Kazimiera Pierzyńska-Czujwid, dyrektor SP 14. Urzędnicy z elbląskiego ratusza przyznają z kolei, że szkoła nie jest lokalem wyborczym przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wskazują jednak, że przewidziano dla nich możliwość zmiany miejsca głosowania. - Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 4 marca 2024 r., lokal wyborczy mieszczący się w SP 14 przy ul. Mielczarskiego 45 (Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 48) nie jest lokalem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408): wyborca niepełnosprawny na wniosek o zmianę miejsca głosowania, ujmowany jest w spisie wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwy dla adresu zameldowania na pobyt stały albo adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych warunków - podkreśla Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wniosek o zmianę miejsca głosowania na terenie gminy miasta Elbląg składa się w okresie od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Elblągu w Departamencie Spraw Obywatelskich, ewidencja ludności. Najbliższej usytuowany lokal obwodowej komisji wyborczej, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się w Przedszkolu nr 18 przy ul. Mielczarskiego 47 w Elblągu - dodaje Joanna Urbaniak.

TB