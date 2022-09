Droższy-tańszy koszyk zakupów (Koszyk inflacyjny portElu)

Pierwszy raz przygotowując koszyk inflacyjny portElu wydaliśmy wyraźnie mniej pieniędzy niż podczas poprzedniej wizyty w markecie. Jednak tylko dlatego, że jednego z produktów nie sposób było dostać w żadnym Lidlu...

Założenia naszego koszyka inflacyjnego są proste. Zawsze robimy te same zakupy w tym samym Lidlu, ewentualnie jedziemy do drugiego marketu tej sieci, jeśli nie byliśmy w stanie skompletować wszystkich produktów z naszej listy. Tym razem odwiedziliśmy chyba wszystkie Lidle w Elblągu. Nie było łatwo przeprowadzić wrześniowe badanie cen. Ale po kolei...

Najpierw przypomnijmy nasze sierpniowe zakupy, które były minimalnie droższe od tych w lipcu. Ceny miesiąc temu wyglądały tak:

- Ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (9,99 zł), kawa Jacobs Krönung 500 g (21,99), margaryna Rama (9,99), Masło Polskie (7,99), mleko Łaciate 3,2% (3,99), Olej Kujawski 1l (12,99), jajka ściółkowe rozmiar L (7,99), dżem Łowicz czarna porzeczka (5,99), płatki Corn Flakes (7,99), płatki Chocapic 250 g (5,70), herbata Saga 100 szt. (5,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński (5,89), makaron spaghetti Italiamo 1 kg (4,87), czekolada Milka 2 szt. (7,98). Wynik końcowy wynosił 119, 34, o 34 grosze więcej niż przy lipcowych zakupach.

Przechodzimy do naszej wrześniowej wizyty w markecie.

- Ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (9,99 zł), margaryna Rama (7,99), Masło Polskie (7,99), mleko Łaciate 3,2% (3,99), Olej Kujawski 1l (12,99), jajka ściółkowe rozmiar L (7,99), dżem Łowicz czarna porzeczka (5,99), płatki Corn Flakes (7,99), płatki Chocapic 250 g (5,70), herbata Saga 100 szt. (5,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński (5,39), czekolada Milka 2 szt. (7,98).

Kawy nie znaleźliśmy, ale cenę za nią już tak. Fot. Mikołaj Sobczak

Ceny są jak widać podobne, kabanosy czy margaryna kosztowały nawet mniej niż w sierpniu. A co z makaronem i kawą? Z tymi produktami mieliśmy spory problem. W żadnym elbląskim Lidlu nie znaleźliśmy już 1 kg spaghetti marki Italiamo, najbardziej zbliżonym wyborem było kupienie dwóch paczek po 500 g spaghetti Combino (razem 6,98 zł). W naszym zestawieniu prawdopodobnie zostaniemy już przy tym wyborze, bo zdaje się być najbardziej dostępnym (przypomnijmy, że zaczynaliśmy od makaronu marki Barilla).

Prawdziwym zaskoczeniem był dla nas brak kawy Jacobs Krönung we wszystkich pięciu odwiedzonych przez nas Lidlach. Na szczęście znaleźliśmy cenę na jednej z półek, gdzie kawa musiała do niedawna leżeć. Jak widać na załączonym zdjęciu – ta kawa kosztowała 26,99 zł, tym razem nie była w promocji. Tej ceny użyjemy więc w naszych wyliczeniach na ten miesiąc.

"Realnie" zostawiliśmy w sklepach 96,96 zł. Razem z "wirtualną" kawą za 26,99 zł mamy więc zakupy za 123,95 zł. Nawet gdybyśmy odjęli różnicę wynikającą ze zmiany naszego wyboru co do spaghetti (2,11 zł), to wciąż nasze zakupy byłyby trochę droższe niż sierpniowe. Niemniej jednak możemy stwierdzić, że przez ostatnie kilka miesięcy ceny większości produktów w naszym koszyku są podobne. Tym razem współczynnik inflacji wynosi 3,7 proc. Ciągle marzy nam się jednak, żebyśmy za wszystkie produkty zapłacili choć trochę mniej niż poprzednio.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł