Drugie podejście do in vitro

Władze Elbląga po raz drugi szukają realizatora miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Na pierwsze ogłoszenie nikt nie odpowiedział.

Przypomnijmy, że miejski program in vitro został przegłosowany przez Radę Miejską w Elblągu w czerwcu tego roku, wcześniej projekt związany z jego wprowadzeniem wygrał głosowanie w budżecie obywatelskim. Ma kosztować 128 tysięcy złotych i będzie mogło nim być objętych 16 par (po 8 tys. złotych na jedną procedurę dla jednej pary).

- Realizatorami programu mogą być ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji lub centra leczenia niepłodności wpisane przez ministra zdrowia do rejestru lub znajdujące się w wykazie centrów leczenia niepłodności prowadzonym przez ministra zdrowia – czytamy w dokumentach konkursowych, zamieszczonych na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Oprócz tego od oferentów ratusz wymagał między innymi: stosowania standardów i rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, raportowania wyników leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego i stosowania metod wspomaganego rozrodu do Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii, udokumentowania współpracy z psychologiem posiadającym praktykę w pracy z pacjentami niepłodnymi na terenie prowadzonej przez realizatora działalności oraz umożliwienia uczestnikom programu bezpłatnej konsultacji psychologicznej i respektowania wytycznych zawartych w rekomendacjach pacjenckich w leczeniu niepłodności Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Problem w tym, że na pierwszy konkurs władz miasta, który miał wyłonić realizatora programu w Elblągu nikt się nie zgłosił. Trwa drugi konkurs, na który oferty można składać do 12 sierpnia. - Osoby chętne do udziału w programie będzie pozyskiwał realizator wybrany w konkursie – informowała nas już kilka tygodni temu Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Kto może liczyć na zakwalifikowanie się do miejskiego programu wspierania leczenia niepłodności metodą in vitro? Jeśli oczywiście znajdzie się ośrodek, który zechce go realizować.

Z uchwały Rady Miejskiej w Elblągu dowiadujemy się, że spełnić należy kilka wymogów: wiek kobiety mieścić się musi w przedziale 20-42 lat, przynajmniej jedna osoba z pary musi mieszkać na terenie Elbląga przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz składać zeznanie podatkowe i rozliczać się we właściwym dla Elbląga urzędzie skarbowym. Para musi także złożyć oświadczenie, że procedura zapłodnienia pozaustrojowego lub dawstwa zarodka, która będzie wykonana w ramach programu, nie jest finansowana z innych środków publicznych i wyrazić zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów. O kwalifikacji do programu ma decydować kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków) w miarę dostępności miejsc.