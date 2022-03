Drzwi Otwarte w Ośrodku Adopcyjnym

Elbląska filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie zaprasza na „Drzwi otwarte”. Ośrodek Adopcyjny będzie otwarty dla zainteresowanych w sobotę (2 kwietnia), w godzinach od 9 do 13, w filii przy ulicy Hetmańskiej 31.

Pełna rodzina składająca się z rodziców oraz dzieci to wymarzony model pojawiający się w wypowiedziach wielu osób zgłaszających się do Ośrodka Adopcyjnego. Rodziny, które trafiają na pierwszą rozmowę informacyjną zwykle mają za sobą długą drogę, pełną wyrzeczeń, aby spełnić się w roli rodzica. Rozmowa informacyjna nie zobowiązuje do rozpoczęcia starań o adopcję, ma ona na celu rozwianie wątpliwości i ułatwienie podjęcia decyzji co do dalszej drogi.

Adopcja to nie taki trudny proces. Rozpoczyna się w momencie podjęcia decyzji, że adopcja dziecka jest akceptowaną drogą do spełnienia marzeń o rodzicielstwie. Kolejnym krokiem jest analiza dokonana wspólnie z pracownikami ośrodka w kierunku określenia możliwości oraz umiejętności zaspakajania potrzeb dzieci. Do tych najbardziej podstawowych należą: bycie kochanym, akceptowanym, bezpiecznym, szanowanym. W zależności od wieku przysposabianego dziecka jego potrzeby oraz zdolność do nawiązania więzi w rodzinie mogą się różnić. Najłatwiej nawiązać więź z dzieckiem, które doświadczyło mniej rozczarować ze strony znaczących dorosłych. Dzieci starsze, takie w wieku szkolnym, również mają potrzebę posiadania mamy i taty, ale przy tym mają mniejszą wiarę, że tak się stanie. Długoletnia niepewność własnej sytuacji i tęsknota za rodziną powodują, że dzieci dużo ostrożniej dają się poznawać, potrzebują więcej czasu na nabranie zaufania i jeszcze więcej na okazanie kiełkującego uczucia miłości.

Doświadczenie adopcji dzieci starszych pokazuje, jak wiele satysfakcji potrafi przynieść taki proces obu stronom - dziecko zyskuje wyczekaną rodzinę świadomie wchodząc w relacje, a rodzic uzyskuje możliwość zrealizowania się w rodzicielskiej roli i szanse realnej pomocy dziecku skrzywdzonemu.

Adopcja nie jest rozwiązaniem dla każdego. Warunkiem przyjęcia dziecka do rodziny jest postawa akceptacji indywidualnych potrzeb dziecka, gotowość do wyrównania potwierdzonych u dziecka deficytów lub zaniedbań. Kompetentni rodzice są w stanie to zrobić, nawiązane więzi potrafią dać wiele satysfakcji.

Od momentu podjęcia decyzji o adpocji do chwili przyjęcia dziecka do rodziny uczestniczymy w podróży, którem celem jest zbudowanie pełnej rodziny i danie szczęścia dziecku, które tego najbardziej potrzebuje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat adpocji przyjdź na „Drzwi otwarte”. Więcej informacji na stronie oraz pod numerem telefonu 55 236 29 49.