Dwa światy. Młodzi radni spotkali się ze „starymi“

We wtorek (15 listopada) Młodzieżowa Rada Miasta zaprosiła radnych „dorosłej“ Rady Miejskiej w Elblągu na spotkanie. Z jednej strony obie strony chciały się poznać, z drugiej młodzi chcieli się dowiedzieć, co ich starsi mają im do zaproponowania. Zobacz zdjęcia.

- Wy widzicie wszystko inaczej, z innej perspektywy. Wasze mniejsze doświadczenie, to wcale nie jest powiedziane, że to jest gorsze doświadczenie - mówił radny Marek Osik podczas serii pytań kierowanych do radnych przez Alana Rynkiewicza, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

- Jestem za tym, żebyście uczestniczyli w naszych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, abyście zdobywali doświadczenie i wiedzę. Żebyście słuchali, jakie są trudności i problemy, na co nas stać, co możemy zrobić. To jest dla was bardzo ważne, bo to przecież wy po nas przejmiecie tę pałeczkę i będziecie tymi ludźmi, którzy tym miastem będą zarządzać - dodała radna Halina Sałata.

- Na pewno młodzież bardzo chętnie chciałaby uczestniczyć w pracach komisji, ale są to godziny szkolne. Myślę, że takie spotkania z radnymi nie skończą się na jednym spotkaniu, możemy spotykać się częściej i wymieniać spostrzeżeniami, ale w godzinach popołudniowych. Nie chcemy zabierać za dużo lekcji - wyjaśniała radna Monika Dwojakowska, opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta.

- Niektóre komisje odbywają się po południu. Byłaby taka możliwość, aby ktoś z Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczył raz w miesiącu w posiedzeniu niektórych komisji, jeżeli nie kolidowałoby to z lekcjami w szkole - wyjaśniał Alan Rynkiewicz, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.

Terkawka - miejskim parkiem?

Młodzieżowa Rada Miasta przedstawiła „dorosłym“ radnym swoje postulaty. Co chcieliby radni młodzieżowi uzyskać? Przekazanych postulatów było kilkanaście. Ze względu na brak czasu publicznie przedyskutowano niektóre, z pozostałymi radni zostali zaznajomieni pisemnie.

Jednym z postulatów było stworzenie Parku Miejskiego Terkawka Prochownia. „Pomiędzy ulicą Łęczycką, Rawską, Grunwaldzką i S22 znajduje się drugie po Bażantarni zielone płuco miasta. Ostatni dziki, w marę nie zurbanizowany teren służący wielu mieszkańcom jako miejsce wypoczynku, rekreacji i niedzielnych spacerów. Pojawiają się głosy o tym, żeby tamten teren przeznaczyć pod budowę fabryk, jednak czy chcemy wszystko zabetonować, czy może by zostać ten ostatni dziewiczy teren jako park miejski, tak, aby nie został objęty urbanizacją i dalej służył mieszkańcom Elbląga. Brakuje już terenów zielonych, a mieszkańcy doceniają Elbląg właśnie za to, że jest zielonym i spokojnym miastem“ - możemy przeczytać w materiałach MRM.

fot. Mikołaj Sobczak

- Z tym akurat pomysłem się nie zgadzam. Mamy Bażantarnię i tam można by zagospodarować atrakcje. Obszar Terkawki to dobre miejsce pod tereny inwestycyjne, tym bardziej w kontekście Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. To da szansę, aby Elbląg był hubem przesyłowym. A Terkawka mogłaby stać się punktem logistycznym - odpowiedział radny Rafał Traks.

- Elbląg jest miastem specyficznym. Od południa jest odgrodzony „siódemką“ i lotniskiem. Na Wschodzie - Gronowo Górne. Zachód - Kazimierzowo. Jedynymi jeszcze miejscami inwestycyjnymi są Modrzewina i Terkawka. Jeżeli mówimy o rekreacji, to dla elblążan była to zawsze Wysoczyzna, Bażantarnia, tereny w stronę Próchnika i Kadyn - dodał Marek Osik.

Zbudować boisko przy SP 23

Kolejnym postulatem, który wywołał ożywioną dyskusję, była sprawa boiska przy Szkole Podstawowej nr 23. - Czy w przeciągu 2-3 lat, jeżeli nie zostaną państwo odwołani w referendum, to czy uczniowie tej szkoły będą mogli na coś liczyć - pytał Alan Rynkiewicz.

„Jego wygląd, stan oraz wola mieszkańców wyrażona w tegorocznym głosowaniu do budżetu obywatelskiego chyba jest wystarczającym uzasadnieniem tego, że uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 23 zasługują na to boisko“ - czytamy w materiałach MRM.

- O to boisko zabiegam od lat. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji władze pochylą się i remont zostanie zrealizowany - wyraziła nadzieję radna Jolanta Janowska.

- Do końca tej kadencji chyba się nie uda. Ta inwestycja nie jest ujęta w projekcie budżetu na przyszły rok. To jest inicjatywa mieszkańców, trochę szkoda, że trochę została „wrzucona na drugi plan“ ze względu na to, że władze miasta uznały, iż są ważniejsze inwestycje w infrastrukturę szkolno-sportową konieczne np. z powodu zagrożenia życia - mówił Rafał Traks. - Powinniśmy się chyba bardziej nad tą inicjatywą pochylić. Większość w radzie zdecydowała, ze względu na warunki finansowe, że nie stać nas na modernizację tego obiektu. Ja jestem za tym, żeby te środki się znalazły. Trzeba jednak brać pod uwagę, że z pustego i Salomon nie naleje.

- Pamiętam, że musiałem wybrać remont Zespołu Szkół Mechanicznych, gdzie była groźba zawalenia się sali sportowej. To są nasze dylematy, kiedy wybieramy czy mamy remontować tę salę, czy ją wyłączyć i robić boisko. Które oczywiście zagraża w jakiś sposób uczniom - dodał Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. - Chciałoby się więcej, ale powiedzmy że względów bezpieczeństwa, zaleceń straży pożarnej, robi się harmonogram. Z tego, co wiem, to boisko przy szkole podstawowej nr 23 jest frezowane i myślę, że jeżeli tylko pieniądze się znajdą, to boisko zostanie zrobione.

Czego chce młodzież?

Postulaty młodzieży były różne: od poważnych inwestycji, do „drobnostek“, które zdaniem inicjatorów ułatwią życie w mieście. Trzeba też zauważyć, że nie zawsze adresatem jest Rada Miejska.

Przedstawimy je wszystkie (bez wskazywania adresata) ze względu na to, że pokazują jakie oczekiwania ma młodzież. I tak: utworzenie pięciu parków kieszonkowych (lokalizacji nie wskazano), montaż latarni z panelami słonecznymi, reorganizacja rozkładu jazdy komunikacji miejskiej lub powrót do starych linii, bezpłatne kursy języka angielskiego dla mieszkańców, praktyczne lekcje przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich, organizacja festynów rodzinno-osiedlowych przy każdej szkole podstawowej, odsprzedaż podręczników szkołom przez uczniów, utworzenie mikrofunduszu w celu zapraszania osób popularnych (youtuberów, tiktokerów itp.) wśród młodzieży, organizacja spotkań młodych twórców niezależnych, utworzenie wymiennikowni książek, organizacja koncertów lokalnych zespołów z okazji różnego rodzaju świąt, organizacja konwentu Cosplay/Fantastyki w 2023 r., wymiana łyżew na lodowisku miejskim (zwrócono uwagę, że wypożyczalnię łyżew na lodowisku „Helena“ prowadzi klub sportowy Orzeł), utworzenie stypendiów sportowych (zwrócono uwagę, że już funkcjonują), dofinansowanie Olimpii Elbląg, postawienie znaku lustra na skrzyżowaniu ulic Łokietka i Sobieskiego, odnowienie chodnika przy ul. Saperów, budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Żeglarskiej, odbudowa pomnika Hermanna Balka - założyciela miasta przy fontannie na placu Słowiańskim, budowa chodnika bądź zabezpieczenie pobocza pomiędzy schroniskiem a końcem chodnika przy ul. Królewieckiej, postawienie lusterka przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Kopernika, postawienie śmietników przy jednostce wojskowej przy ulicy Mazurskiej/Kwiatkowskiego oraz utworzenia miejsca spotkań dla młodzieży.

- Chciałbym zwrócić uwagę, że mówimy o Elblągu w granicach administracyjnych. Tak naprawdę miasto zarządzane jest przez wiele podmiotów, do których należą poszczególne działki. My możemy mówić o terenach typowo miejskich, którymi zawiaduje prezydent. Całą Zawadą praktycznie zarządza spółdzielnia i to prezes tej spółdzielni podejmuje decyzje w sprawie wdrożenia inwestycji na ich terenie - wyjaśniał Marek Osik.

Pojawił się też wątek włączenia Młodzieżowej Rady Miasta w proces podejmowania uchwał przed „dorosłą“ Radę Miejską. Prawo daje Młodzieżowej Radzie Miasta możliwość konsultacji uchwał, których tematyka ich dotyczy.

- Na pewno pojawią się uchwały dotyczące młodzieży. Gdyby wtedy udało się usłyszeć waszą opinię na jej temat. Można by było spróbować tak zrobić z którąś z najbliższych uchwał - zaproponował Marek Osik.

Na razie radni MRM zostali zaproszeni na debatę budżetową, która odbędzie się 21 listopada.