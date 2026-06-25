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Dzień otwarty dla przyszłych rodziców w WSZ

 Elbląg, Dzień otwarty dla przyszłych rodziców w WSZ

Zapraszamy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na Dzień otwarty dla przyszłych rodziców. Podczas spotkania będzie można zwiedzić Szkołę Rodzenia, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Trakt Porodowy.

Na przyszłych rodziców będą także czekali eksperci: lekarze, położne oraz pielęgniarka laktacyjna, którzy opowiedzą o warunkach porodu, pobycie w szpitalu oraz o pielęgnacji dziecka w pierwszych dniach jego życia.

Dzień otwarty dla przyszłych rodziców to także konkretna porcja informacji dla tatusiów, którzy chcą uczestniczyć w porodzie i w tzw. kangurowaniu noworodka.

Na osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu będziemy czekać w poniedziałek, 29 czerwca, o godz. 16, w holu przy głównym wejściu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.


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