Dzień Seniora z oddziałem ZUS w Elblągu

Co roku wszystkie oddziały ZUS, organizują wydarzenia dla seniorów, które aktywizują ich i zachęcają do wyjścia z domu. Podczas tych spotkań, seniorzy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych oraz przydanych informacji, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, czy przysługujące im świadczenia. Była to świetna okazja także do spotkań z ciekawymi ludźmi. „Dzień Seniora” stał się już stałym elementem naszych działań na rzecz osób starszych. Od kilku lat ta ogólnopolska akcja cieszy się wielką sympatią ze strony naszych klientów.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, „Dzień Seniora” niestety nie mógł się odbyć. Nie chcemy jednak, aby osoby starsze pozostały zupełnie pozbawione naszego wsparcia i cennych informacji. Chcemy dać tym osobom sygnał, że pamiętamy o nich i ich potrzebach. Dlatego w dniach 27 – 28 października 2020 r. w ramach Dnia dla Seniora Oddział ZUS w Elblągu organizuje dyżury telefoniczne pod nr tel. 55 641 93 53, w godz. 9.00-14.00 z następującego zakresu : Korzystne przeliczenie emerytury dla rocznika 1953 oraz emerytura, waloryzacja, dodatki - co możesz dostać z ZUS. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do kontaktu z naszymi doradcami.

Anna Ilukiewicz Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS