Dzień z sąsiadami

Lato coraz bliżej, a pogoda zachęca do tego, by spędzać czas na świeżym powietrzu. To także idealna okazja, by poznać się nieco bliżej. Społeczność PSONI zaprasza wszystkich przyjaciół i te osoby, które mają ochotę poznać nas bliżej, na Dzień Sąsiada.

Piknik z atrakcjami, smakołykami oraz dobrym klimatem niech będzie świetnym początkiem weekendu. W piątek (27 czerwca) od 10.00 do 15.00 na terenie zielonym Niepublicznych Placówek Oświatowych przy Szarych Szeregów 32 będą wspólnie spędzać czas uczestnicy wszystkich placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Elblągu, nauczyciele, terapeuci, pracownicy, rodzice i oczywiście Wy, nasi sąsiedzi. Zapraszamy Was serdecznie.

Społeczność PSONI