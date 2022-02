Ekipa sprzątająca potrzebna od zaraz

Ratusz szuka ekipy sprzątającej, która przez będzie utrzymywała porządek w miejskich instytucjach. Umowa zostanie zawarta na rok.

Do posprzątania są następujące lokalizacje: w budynkach głównym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24, przy ul. Łączności 2, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42, pomieszczeniach Referatu Obsługi Kierowców przy Placu Dworcowym 4, pomieszczeniach Departamentu Zarządu Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2, budynku Kamieniczki Elbląskie przy ul. Świętego Ducha 3-4, budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej 2, budynku Bramy Targowej ul. Stary Rynek, pomieszczeniach Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11, budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25.

Zakres obowiązków w umowie zawiera codzienne odkurzanie dywanów, wykładzin podłogowych, tapicerowanych mebli, codzienne czyszczenie powierzchni podłogowych z zastosowaniem materiałów i środków spełniających obowiązujące normy, codzienne czyszczenie i wycieranie kurzu, ostrożne i delikatne czyszczenie sprzętu komputerowego, codzienne opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci, codzienne opróżnianie pojemników niszczarek oraz wyposażanie ich w odpowiednie worki na ścinki, obmiatanie ścian i sufitów z kurzu i pajęczyn, mycie grzejników po zakończeniu okresu grzewczego, czyszczenie mebli tapicerowanych, codzienne porządkowanie i dezynfekcja toalet (standardowa dezynfekcja toalet bez dezynfekcji przeciwko Covid SARS-CoV-2) , czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących, wyposażanie i uzupełnianie na bieżąco wszystkich toalet w papier toaletowy, udrażnianie urządzeń sanitarnych, codzienne utrzymanie w należytym stanie gablot ogłoszeniowych umieszczonych na korytarzach, czyszczenie i pranie wykładzin dywanowych oraz utrzymanie w czystości dywanowych wycieraczek umieszczonych przy wejściach do Urzędu Miejskiego.

Ogół prac porządkowych na terenach przyległych do budynków obejmować będzie: codzienne utrzymanie w czystości wejść do wszystkich budynków, zamiatanie powierzchni, sprzątanie nieczystości, zbieranie liści, odśnieżanie dojść do wejść budynków, przynależnych miejsc parkingowych i schodów, a także komunikacji zewnętrznej w obrębie terenu przynależnego do budynków, skuwanie oblodzeń powierzchni na powierzchniach jak w punkcie 5), z wyłączeniem zabytkowych przedproży w Kamieniczkach, posypywanie piaskiem lub solą oblodzonych powierzchni.

Umowa ma obowiązywać od 1 maja 2022 roku przez 12 miesięcy. Dokumenty można składać do 11 marca. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60 proc.) oraz zadeklarowania czyszczenia rynien (40 proc.). Otwarcie ofert zaplanowano na 11 marca i wtedy dowiemy się, ile za sprzątanie zażyczyli sobie potencjalni wykonawcy.