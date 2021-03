Ekstremalna Droga Krzyżowa 2021

W tym roku ze względu na obostrzenia pandemiczne Ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się w dwóch terminach – 19 i 26 marca, przy zachowaniu wszelkich przepisów sanitarnych. Wędrówka będzie miała charakter indywidualny i towarzyszyć jej będzie hasło „Rewolucja pięknych ludzi”.

Pierwsza edycja EDK odbyła się w 2009 r., na 44-kilometrowej trasie z krakowskiego Podgórza do Kalwarii Zebrzydowskiej. Dziś jest to trasa nosząca imię św. Benedykta. Według organizatorów zmagania ze zmęczeniem i trudem nocy sprawiają, że nie chce się już żyć normalnie, tylko ekstremalnie – stąd nazwa przedsięwzięcia. Wyzwanie to stanowi nietypową formę rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej podczas nocnego marszu według jednej z wybranych tras.

W tym roku w regionie elbląskim do wyboru są cztery trasy: czerwona, zielona, czarna i pętla.

Trasa czerwona: Elbląg - Frombork (40 km)

Elbląg, Kościół Salwatorianów (ul. Częstochowska 28) – Modrzewina – Rubno Wielkie – Kamionek Wielki – Nadbrzeże – Suchacz – Pęklewo – Kadyny – Tolkmicko – Frombork, Archikatedra. Trasa przebiega wzdłuż Zalewu Wiślanego m.in. nieczynną linią kolejową na trasie Elbląg - Braniewo.

Trasa zielona: Elbląg - Zielonka Pasłęcka (42 km)

Elbląg - Sierpin - Przezmark - Myślęcin - Weklice - Aniołowo - Leszczyna - Marianka - Pasłęk - Gołąbki - Rogajny - Gryżyna - Majki - Kielminek - Zielonka Pasłęcka. Większą cześć trasy stanowią drogi gruntowe i leśne przez Bażantarnię.

Trasa czarna: Elbląg – Tolkmicko (41 km)

Kościół św. brata Alberta w Elblągu - Bażantarnia - Jagodnik - Jelenia Dolina - Pagórki - Łęcze - Okolice Suchacza - Kadyny Klasztor - Las Kadyński - Kościół Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku. Trasa w wykorzystuje w części przebieg czerwonego Szlaku Kopernikowskiego oraz Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Pętla św. Macieja (42 km)

Kościół św. brata Alberta w Elblągu - Bażantarnia - Stoboje - Piastowo – Ogrodniki - Jelenia Dolina – Jagodnik - Modrzewina Elbląg - Kościół św. brata Alberta w Elblągu

W związku z obostrzeniami sanitarnymi w tym roku nabożeństwo nie rozpocznie się wspólną mszą w kościele św. Brata Alberta w Elblągu przy ul. Częstochowskiej. Nie ma także wcześniejszych zapisów na udział w EDK. Przewidziano jednak czas na chwilę indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przed wyruszeniem w trasę, co będzie możliwe w kościele św. Brata Alberta w godz. od 20.30 do 22.00. Chcąc wyruszyć na nocną wędrówkę warto pamiętać o latarkach, odpowiednim ubiorze i obuwiu oraz termosie z ciepłym napojem. Dla chętnych, będą wystawione w kościele pakiety z rozważaniami i opisy tras w cenie 10 zł.