Ekstremalna Droga Krzyżowa

EDK to wędrówka w ciszy, która pozwala na przygotowanie się do lepszego i pełniejszego przeżywania wydarzeń Wielkiej Nocy. EDK to też wędrówka w głąb swojego serca i swojego życia. Od kilku już lat poruszamy różne tematy, uczymy się nowych rzeczy i spojrzeń na wiele spraw naszego życia. W tym roku, 8 kwietnia w nocy będziemy poznawać i zgłębiać sztukę budowania relacji. Będzie to Droga Pojednania.

Każdego, kto chce wyruszyć na EDK zapraszamy do kościoła Św. Brata Alberta przy ul. Częstochowskiej 28 w Elblągu na krótką adorację Najświętszego Sakramentu w dowolnym czasie między 20.00 a 21.30. Tam będzie możliwość odebrania pakietów EDK (koszt 20 zł – pakiet zawiera: książeczki z Rozważaniami, opaska silikonowa „Życie samo się zrobi!” oraz opaska odblaskowa „Droga Pojednania 2022” + opis trasy) Proponujemy 4 elbląskie trasy: Elbląg – Frombork (trasa czerwona – 40 km) Kościół św. Brata Alberta w Elblągu – Modrzewina – Rubno Wielkie – Kamionek Wielki – Nadbrzeże – Suchacz – Pęklewo – Kadyny – Tolkmicko – Frombork, Archikatedra Elbląg – Zielonka Pasłęcka (trasa zielona – 43 km) Kościół św. Brata Alberta w Elblągu – Sierpin – Przezmark – Myślęcin – Weklice – Aniołowo – Leszczyna – Marianka – Pasłęk – Gołąbki – Rogajny – Gryżyna – Majki – Kielminek – Zielonka Pasłęcka Elbląg – Tolkmicko (trasa czarna – 41 km) Kościół św. brata Alberta w Elblągu → Bażantarnia → Jagodnik → Jelenia Dolina → Pagórki → Łęcze → Okolice Suchacza → Kadyny Klasztor→ Las Kadyński → Kościół Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku Elbląg – Elbląg (pętla – 43 km) Kościół św. Brata Alberta w Elblągu → Bażantarnia → Stoboje → Piastowo → Ogrodniki →Jelenia Dolina →Jagodnik→ Modrzewina Elbląg →Kościół św. brata Alberta w Elblągu. EDK to 40 km w nocy, w samotności, w skupieniu, bez rozmów, pikników i udogodnień. EDK nie jest na miarę człowieka, ale właśnie pomaga mu przekroczyć własne ograniczenia. To noc wyrzeczeń. Celem podjęcia wyzwania EDK jest zmiana na lepsze. Zapraszamy do podjęcia wyzwania i wyruszenie na Drogę Pojednania i budowania relacji. Więcej informacji na stronie www.edk.org.pl; pod numer telefonu: +48 519 858 899. Zachęcamy także do śledzenia profilu facebookowego: ELBLĄG.EDK.

Sztab EDK