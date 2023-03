Ekstremalna Droga Krzyżowa

Już niedługo wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa w Elblągu. Rozpocznie się ona 24 marca Mszą Św. o godz. 20 w kościele Św. brata Alberta w Elblągu przy ul. Częstochowskiej 28.

EDK to medytacja stacji Drogi Krzyżowej w nocnej, co najmniej 40-kilometrowej wędrówce, w ciszy, samotności i skupieniu. Do wyboru są 4 trasy:

Elbląg-Frombork (trasa czerwona – 40 km) Elbląg-Zielonka Pasłęcka (trasa zielona – 42 km) Elbląg-Tolkmicko (trasa czarna – 40,6 km) Elbląg-Elbląg (pętla – 42 km)

Tegoroczne rozważania odbędą się pod hasłem „Idę, bo szukam nadziei”, a więc dedykowane są wszystkim tym, którzy doświadczają beznadziei. Tym, który tracą nadzieję. Tym, którzy nie widzą przyszłości. W dzisiejszych czasach, tak trudnych przez pandemię, wojnę i kryzysy, potrzebujemy nadziei.

Zapraszamy każdego, kto szuka nadziei do uczestnictwa w EDK 2023. Więcej informacji, a także zgłoszenie swojego uczestnictwa na stronie, pod adresem e-mail: elblag.edk@gmail.com oraz na profilu facebookowym.