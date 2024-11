Elbląg mobilizuje siły na finał WOŚP

26 stycznia 2025 roku odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbierane wtedy pieniądze zostaną przeznaczone na onkologię i hematologię dziecięcą. Co zrobić, by pomóc?

Przede wszystkim, zarejestrować się jako wolontariusz. Tego można dokonać na miejscu, udając się do sztabu, posiadając przy sobie dokument tożsamości oraz zdjęcie, ale można też wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Osoby nieletnie muszą przyjść ze swoim opiekunem prawnym, a te poniżej 16-roku życia, zbierać pieniądze mogą tylko w towarzystwie dorosłego za zgodą szefa sztabu. Chcąc kwestować w Elblągu, należy zgłosić się do Regionalnego Centrum Wolontariatu (ul. Związku Jaszczurczego 17 p. 26, tel. 55 235 18 85) czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Można też zarejestrować się online podając numer sztabu 6309.

- Jesteśmy jedynym sztabem w mieście, nasz limit to 450 wolontariuszy, który rok temu został osiągnięty, podejrzewam, że w tym roku wszystkie miejsca zostaną zapełnione do Świąt Bożego Narodzenia, kto pierwszy, ten lepszy - mówi Gabriela Zimirowska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Jak dodatkowo informuje Laura Mickiewicz, koordynator biura, dziś weryfikowane są zgłoszenia online i obecnie zarejestrowanych wolontariuszy jest już 150, a najstarsza osoba chcąca zbierać pieniądze do puszki, ma ponad 90 lat. – Jeśli chodzi o sztabiki, to tutaj czas na ich rejestrację jest do 10 stycznia - mówi Gabriela Zimirowska. – Rok temu było ich około 70, oczywiście mamy nadzieję, że w tym roku będzie więcej. Obecnie, po kilku dniach od otwarcia rejestracji, jest ich ponad 10, to i tak sporo.

Wszystkie elbląskie sztabiki podlegają pod jeden sztab i to z nim się rozliczają, a rejestrować je można również online, co jak zdradza Gabriela Zimirowska, jest coraz częstszą praktyką. 33. Finał WOŚP poświęcony jest onkologii i hematologii dziecięcej, a motto przewodnie brzmi „bezpieczeństwo i zdrowie dzieci”. Podczas 32. Finału WOŚP poświęconego płucom po pandemii, zebrano 281 879 118,07 zł, pobijając tym samym rekord. W Elblągu zebrano 787 482,12 zł.