Elbląg nie jest uciążliwy

Serwis ratanland.pl opracował "ranking uciążliwości miast". Elblążanie powinni mieć powody do zadowolenia.

- W obliczu rosnącej urbanizacji i zanieczyszczenia środowiska, nowy ranking opracowany przez ratanland.pl ujawnia skalę problemów mieszkańców największych polskich miast. Przedstawiamy Wskaźnik Uciążliwości Miejskiej (WUM), nowy, kompleksowy miernik, który łączy trzy kluczowe wskaźniki środowiskowe: hałas w nocy, hałas w ciągu doby oraz stężenie cząstek PM10 – czytamy w informacji prasowej serwisu.

Najgorzej w ogólnym rankingu wypada Kraków, po nim są Gliwice i Łódź. Z kolei w kategorii "najgłośniejsze miasta w nocy" niechlubne zwycięstwo przypada Szczecinowi, za nim są Gliwice i Kraków.

Jak w tym rankingu wypada Elbląg? Bardzo dobrze, bo jest trzeci od końca. Na 32 miasta lepiej prezentuje się tylko Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, który jest na szczycie tego "odwróconego" podium.

- Elbląg plasuje się na trzeciej pozycji, dzięki niskiemu poziomowi hałasu nocnego (0.2 proc.) i dziennego (0.3 proc.). Stężenie PM10 wynosi tu 19.9 μg/m³, co przyczynia się do dobrych warunków życia mieszkańców – czytamy w informacji prasowej. Jej autorzy przypominają, hałas i zanieczyszczenia powietrza to przyczyny zaburzeń snu i problemów zdrowotnych, takich jak m. in. choroby układu oddechowego i kardiologicznego.

Wskaźnik Uciążliwości Miejskiej obliczany jest jako suma trzech elementów, są nimi procent ludności narażonej na hałas w nocy, procent ludności narażonej na hałas w ciągu doby, stężenie cząstek PM10 (μg/m³).