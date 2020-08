Elbląg walczy o tytuł miasta kwiatów

Trwa dziewiąta edycja plebiscytu Terra Flower Power, którego celem jest nagrodzenie miast z najpiękniejszymi dekoracjami kwiatowymi. Elbląg bierze w niej udział, chwaląc się m.in. rabatami przy ul. Hetmańskiej i kwietną łąką między jezdniami al. Armii Krajowej.

- Plebiscyt to również podsumowanie całego roku prac nad tym, by nasza miejska przestrzeń stawała się bardziej przyjazna. Do tej pory w konkursie wzięło udział już przeszło 500 miejscowości z całej Polski! Ostatnio zabrakło nam niewielu głosów, by zdobyć nagrodę. Może ta edycja będzie dla nas szczęśliwsza. Wszystko w rękach elblążan. Prosimy zatem o głosowanie na Elbląg – apeluje Maria Brejdak z Zarządu Zieleni Miejskiej, którego pracownicy dbają o miejską roślinność.

Głosowanie trwa na stronie plebiscytu na Facebooku. By oddać głos należy kliknąć pod wybranym zdjęciem w galerii konkursowej. Link do elbląskiego zdjęcia znajdziecie tutaj

Konkurs trwa tylko dwa tygodnie, a o zwycięstwie decyduje liczba polubień danego zdjęcia na facebookowym profilu konkursu. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj