Elbląscy sportowcy mogą składać wnioski o stypendia

Fot. Anna Dembińska (archiwum portEl)

Prezydent Elbląga zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych (do 30 grudnia) oraz wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej (do 31 grudnia).

Finansowe wsparcie może zostać przyznane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w rywalizacji krajowej i międzynarodowej. W kończącym się 2022 roku 35 zawodników otrzymywało co miesiąc stypendium sportowe przyznane przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju kariery sportowej wyróżniających się elbląskich zawodników.

Ten rodzaj wsparcia finansowego może zostać przyznany sportowcom, którzy spełniają określone kryteria wymienione w uchwale stypendialnej nr XXXIII/678 - tekst jednolity opublikowany w Obwieszczeniu nr 10/IX/2019 r. Rady Miejskiej w Elblągu (link). Otrzymanie stypendium jest uwarunkowane m.in. osiągnięciami sportowymi uzyskanymi w roku poprzedzającym przyznanie stypendium. Więcej szczegółów, w tym m.in. warunki, które trzeba spełniać, żeby ubiegać się o stypendium sportowe oraz wzór wniosku, a także treść uchwały znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Z kolei do 31 grudnia br. można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są jako wyraz uznania dla zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom odznaczającym się osiągnięciami w działalności sportowej na obszarze Gminy Miasto Elbląg. W tym przypadku trzeba spełnić warunki określone zostały w Uchwale nr XVIII/487/2012 Rady Miejskiej w Elblągu (tekst uchwały pod linkiem). Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 31 48 lub drogą mailową pisząc na adres dspir@umelblag.pl. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1 w Elblągu.

Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu