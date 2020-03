W środę, 11 marca o godz. 18 Elbląski Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba zaprasza do Ratusza Staromiejskiego na prezentację "Pomorskiej Drogi św. Jakuba: Braniewo – Rostock".

Gościem spotkania będzie Ewa Chmielewska-Tomaczak, która przeszła ponad 900 km Pomorską Drogą św. Jakuba. Wyruszyła z Braniewa i m.in. przez Elbląg doszła do Rostocka w Niemczech. Najczęściej wędrowała sama, ale czasami ktoś jej towarzyszył. Radość z wędrówki, poznawanie ciekawych miejsc, spotkania z ludźmi - o tym wszystkim opowie Ewa, ilustrując swoją opowieść pięknymi zdjęciami. Na pewno po tym spotkaniu zamarzycie o wędrówce Pomorską Drogą! Kto z Was odważy się wyruszyć? Zapraszamy. Szczegóły wydarzenia pod linkiem.

Europejski Szlak Kulturowy Camino de Santiago (Droga św. Jakuba) to sieć dróg oplatających Europę, a wszystkie one dążą do miasta Santiago de Compostela w Hiszpanii. Szlak ten przebiega również przez Elbląg - to Pomorska Droga św. Jakuba. Droga ta zaczyna się w Kretyndze na Litwie, biegnie przez Rosję, wkracza do Polski na wysokości Braniewa i dalej przez Elbląg, Gdańsk, Lębork, Koszalin, Świnoujście dochodzi do Rostocka w Niemczech, gdzie łączy się z kolejnymi Drogami św. Jakuba, zmierzając do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Elbląski Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba działa w Elblągu od 4 lat.