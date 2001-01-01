Piknik dla seniorów przeniesiony

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Informujemy, że z uwagi na niekorzystne prognozy pogody Piknik integracyjny w ramach Elbląskich Dni Seniora nie odbędzie się w Bażantarni, jak pierwotnie zakładano. W imieniu Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu zapraszamy Seniorów z Elbląga i okolic na Happening tematyczny „Bezpieczny Senior”, który odbędzie się 11 września 2025 r. w godzinach 11.00 – 14.00, w Dziennym Domu SENIOR+ w Elblągu, przy ul. Zamkowej 16A.

Wydarzenie jest wpisane w Elbląskie Dni Seniora i stanowi podsumowanie działań informacyjnych z projektu „Bezpieczny Elbląg”, podczas których ponownie zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa. Spotkanie będzie także okazją do integracji Seniorów. W trakcie spotkania będzie zorganizowany punkt gastronomiczny.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta