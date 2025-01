Elbląskie harcerstwo zaprasza na swój jubileusz

W tym roku świętujemy 80-lecie elbląskiego harcerstwa – wyjątkowy jubileusz, który pozwala nam wrócić wspomnieniami do bogatej historii i tradycji naszej organizacji. Z tej okazji zaplanowano wiele różnorodnych wydarzeń, a jednym z głównych będzie gala instruktorska, organizowana w Dniu Myśli Braterskiej - informuje elbląski Hufiec ZHP.

Czym jest Dzień Myśli Braterskiej? To dzień, który przypomina o ideach założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella, i podkreśla wartość braterstwa, przyjaźni oraz wspólnych celów.

Zapraszamy wszystkich byłych instruktorów i drużynowych, którzy działali w naszym Hufcu , na uroczystą galę, która odbędzie się 22 lutegow Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu (ul. Bożego Ciała 10).

Plan wydarzenia:

9:00 – Msza Święta,

10:00-13:00 – Gala DMB, podczas której: odbędzie się plebiscyt „Oskautów”, w ramach którego wyróżnimy wyjątkowych instruktorów i drużynowych, powspominamy historię naszego hufca, przeglądając archiwalne materiały i dzieląc się opowieściami, czekać będą inne atrakcje przygotowane specjalnie na tę wyjątkową okazję.

Udział w gali to niepowtarzalna okazja, by spotkać dawnych przyjaciół, powrócić do harcerskich korzeni i wspólnie świętować naszą historię!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 796-547-646/ 511-985-114