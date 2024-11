Elblążanie odwiedzają groby bliskich

Spokój – to słowo, które nasuwa się, gdy 1 listopada odwiedzamy cmentarz Agrykola. Ludzi jest oczywiście sporo, ale w godzinach przedpołudniowych trudno było mówić o wielkich tłumach, w okolicy cmentarza nie było widać też problemów z ruchem ulicznym. Zobacz zdjęcia.

Na Agrykola ruszyło dziś wielu mieszkańców, którzy odwiedzali groby swoich bliskich. Standardowo przy cmentarzu można było kupić znicze czy wiązanki, nic od strony cen czy liczby stoisk nas w tym roku szczególnie nie zaskoczyło. Nie dostrzegliśmy też żadnego stoiska gastronomicznego, które pojawiały się przy cmentarzach w ostatnich latach. Całkiem dobrze przedstawiał się ruch uliczny, parking oczywiście był wypełniony samochodami, ale znów – nic w tym nadzwyczajnego, a momentami zdarzała się możliwość, by zaparkować bardzo blisko cmentarza. W jego pobliżu pracowali dziś policjanci i strażnicy miejscy. Jak poinformował nas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, od strony komunikacyjnej Dzień Wszystkich Świętych z punktu widzenia służb przebiega dobrze. Nie ma póki co informacji o zdarzeniach drogowych.

- W nasze dzisiejsze działania związane ze świętem są zaangażowani uczniowie klasy policyjnej w ZST – podkreśla jeszcze policjant. Krótko po godz. 12 policja informowała jeszcze, że zatrzymała dziś do tej pory dwóch nietrzeźwych kierujących, na ulicach Dąbka i Łęczyckiej.

Fot. Anna Dembińska

Według naszych informacji w godzinach przedpołudniowych nie było też większych problemów komunikacyjnych przy Dębicy.

- Ludzi jest sporo, taryfy i autobusy dojeżdżają blisko cmentarza. Część ludzi, którzy przyjeżdżają swoimi autami, parkuje na ul. Wschodniej, do tego miejsca dało mi się dojechać bez problemu – mówi mieszkanka Elbląga, która odwiedzała dziś groby bliskich.

Skorzystaliśmy dziś również z „cmentarnej” komunikacji miejskiej, jadąc z dodatkowego przystanku między Sportową Szkołą Podstawową nr 3 a IV LO linią 22 w kierunku Zawady. Z tej formy dojazdu razem z nami korzystało wielu mieszkańców, ale również trudno mówić o tłumach. Miejsca siedzące w pojeździe były zajęte, ale w dni robocze w najbardziej newralgicznych porach bywa dużo, dużo ciaśniej.

Póki co odwiedzającym cmentarze „udała się” pogoda, chociaż to się może jeszcze zmienić. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie II stopnia między innymi dla Elbląga, dotyczące silnego wiatru:

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, lokalnie do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejszy wiatr wystąpi od popołudnia do północy” - czytamy w komunikacie, który obowiązuje do 2 listopada, do 2 w nocy.