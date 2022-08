Elblążanie ruszyli po dodatki węglowe

Mieszkańcy Elbląga mogą od czwartku (18 sierpnia) pobierać wnioski na jednorazowy dodatek węglowy. - Zainteresowanie dodatkiem jest bardzo duże, w czwartek do południa wniosek w formie papierowej pobrało około 500 osób - mówi Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 tysiące złotych. - Wnioski o jego otrzymanie można od czwartku (18 sierpnia) pobrać w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej - informuje Łukasz Mierzejewski.

Czytelnicy dzwonią do naszej redakcji, informując że urzędnicy jeszcze wypełnionych wniosków nie przyjmują. - Departament Świadczeń Rodzinnych od przyszłego tygodnia przyjmować będzie wypełnione dokumenty, konkretnie od poniedziałku. Zainteresowanie jest bardzo duże. W czwartek do południa wnioski o dodatek węglowy pobrało pół tysiąca mieszkańców - mówi Łukasz Mierzejewski.

Formularze wniosków w formie elektronicznej i szczegółowe informacje o tym, komu przysługuje dodatek dostępne są również: w tym linku.

- Wnioski można składać także elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, jako pismo ogólne do urzędu https://epuap.login.gov.pl/ . Od najbliższego poniedziałku formularze wniosków będą również wydawane i przyjmowane w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności. Wnioski powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia - informuje Łukasz Mierzejewski.

W Elblągu do 18 sierpnia złożonych zostało 5778 deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczące budynków jednorodzinnych oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych, w których zainstalowane są piece na paliwo stałe, w tym węgiel. Złożenie deklaracji jest konieczne, żeby móc skorzystać z dodatku węglowego. Dodatki dla właścicieli innych źródeł ciepła nadal nie są uchwalone przez Sejm. Ma to się stać we wrześniu.

Obecnie w wielu punktach tona węgla kosztuje więcej niż 3000 złotych.