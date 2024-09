Europejski Tydzień Mobilności. Co się będzie działo?

Trwa Europejski Tydzień Mobilności, którego tematem jest współdzielenie przestrzeni publicznej przez mieszkańców. W Elblągu z tej okazji odbędzie się wspólny przejazd rowerowy ulicami miasta.

W sobotę, 21 wrześni,a zapraszamy na wspólny przejazd rowerowy ulicami Elbląga połączony z wręczeniem nagród i dyplomów najlepszym szkołom oraz najbardziej aktywnym uczestniczkom i uczestnikom rowerowej zabawy prowadzonej w czerwcu 2024 r. pod nazwą Aktywne Miasta.

Przejazd startuje o godz. 11 i zostanie przeprowadzony na następujących ulicach: Plac Jagiellończyka – Teatralna – Browarna – Mazurska – Odrodzenia – Ogólna – Konopnickiej – Piłsudskiego – Marymoncka – Sybiraków – Chrobrego – Kościuszki – Tor Kalbar. Trasa: https://ridewithgps.com/routes/47699950

Długość 10 km, czas przejazdu około 1 godziny. Jedziemy grupą (peletonem) w towarzystwie służb Policji i Straży Miejskiej.

Natomiast przez cały Europejski Tydzień Mobilności (do 22 września) na Facebooku Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu trwa konkurs „Tydzień z elbląską komunikacją miejską 2024”. Codziennie, pomiędzy godziną 7:00 a 15:00 ZKM zadaje jedno pytanie związane z elbląską komunikacją miejską. Pierwsza osoba która polubiła lub polubi (w trakcie trwania konkursu) tę stronę i udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane w danym dniu, otrzyma bilet 30-dniowy ważny w strefie miejskiej i podmiejskiej. Ważne informacje związane z konkursem:

podczas trwania konkursu, każdy z uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę;

w konkursie mogą brać udział jedynie osoby fizyczne;

w konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające fikcyjne konto w serwisie społecznościowym Facebook;

w konkursie nie mogą brać udziału instytucje, stowarzyszenia, osoby, które założyły konta w celu prowadzenia różnego rodzaju akcji, hobbystyczne, tematyczne itp.;

informacja o zwycięzcy nagrody przewidzianej w danym dniu zostanie podana najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia roboczego.

Poza tym, tradycyjnie już, 22 września 2024 r. (niedziela) podczas obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu zaprasza wszystkich, na co dzień zmotoryzowanych elblążan do skorzystania z komunikacji miejskiej. W tym dniu uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów będzie ważny dowód rejestracyjny samochodu. Co ważne – bezpłatna jazda na dowód rejestracyjny dotyczy nie tylko kierowców, ale również członków ich rodzin.