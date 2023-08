Fabryka Dobra z planem na kolejny rok

Od września Fabryka Dobra, elbląska grupa pomocowa, rusza ze wsparciem w ramach nowego harmonogramu. Co będzie działo się w poszczególne dni w ich siedzibie przy Saperów 14c?

- Fabryka Dobra od września będzie otwarta od poniedziałku do czwartku w godzinach 16-20 – informuje Katarzyna Kozioł z Fabryki Dobra. - Poniedziałki to dzień dedykowany wolontariuszom. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą działać wolontaryjnie i zobaczyć, jak wygląda u nas pomaganie innym. To dla nas taki organizacyjny dzień.

We wtorki w Fabryce Dobra będą gościć mamy w ciąży i panie, które niedawno urodziły dziecko i potrzebują wsparcia. Grupa od dawna świadczy pomoc dla nich w ramach akcji "Mamy mamy", polegającej na przygotowaniu wyprawek.

- Środa to Bazarek Fabryki Dobra oraz wymiennik rzeczy. Możemy oddać ubrania, których nie potrzebujemy, a które mogą przydać się innym, albo otrzymać takie, jakich potrzebujemy my – mówi Katarzyna Kozioł. - To inicjatywa przydatna zwłaszcza w związku z ubrankami dla dzieci, które przecież szybko z ubrań wyrastają – tłumaczy wolontariuszka.

Czwartek to Fabrykowy Dzień Otwarty, a więc dzień, w którym osoby potrzebujące mogą przyjść, by wybrać rzeczy, których potrzebują. Dodajmy, że jeszcze w tym roku Fabryka Dobra planuje m. in. organizację warsztatów z fizjoterapeutą dla kobiet i dzieci.

Z Fabryką Dobra - by otrzymać pomoc lub wesprzeć jej działania - można skontaktować się m.in. przez Facebooka.