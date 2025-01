Ferie dla dzieci w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na zajęcia podczas ferii zimowych. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy w dniach od 27 do 31 stycznia.

Podczas pięciu dni warsztatów zajrzymy w różne kąty Galerii EL. Będziemy rozmawiać o sztuce, oglądać sztukę, a także robić sztukę.

DZIEŃ PIERWSZY: (nie)zwykły przedmiot

W poniedziałek dowiemy się, co podkusiło Andego Warhola do stworzenia serii dzieł z zupą pomidorową i jak zainspirowało to kolejne pokolenia artystów. Następnie, z pomocą prostej techniki graficznej, spróbujemy zamienić zwykły przedmiot w kultowy.

DZIEŃ DRUGI: niepokorne rzeźby

Piankowe rurki, gipsowe bandaże i kilometry drutu. Oto kilka składników, z których wyczarujemy zakręcone rzeźby.

DZIEŃ TRZECI: polowanie na abstrakcję

Najpierw dopracujemy nasze rzeźby do perfekcji. Potem wybierzemy się na foto-spacer po galerii. Przejrzymy zdjęcia, dokonamy ich selekcji i z pomocą rzutnika… (tu tekst celowo się urywa, aby podkręcić nastrój tajemniczości).

DZIEŃ CZWARTY: ćwiczenia z wyobraźni

Dokończymy nasze tajemnicze sprawy z dnia poprzedniego, złapiemy oddech dzięki art-kalamburom, a następnie weźmiemy pod lupę XVII-wieczne obrazy holenderskie ukazujące zimowe harce i sprawdzimy, dokąd zaprowadzi to nas podczas tworzenia pocztówek z zimowego Elbląga.

DZIEŃ PIĄTY: akcja licytacja

Otwieramy art-manufakturę! Oto przed nami: puzzle z unikatowym dziełem sztuki, szybki portrecik w ozdobnej ramie i do końca nie wiadomo co, ale miło się na to patrzy. Wszystko to dostępne na wyciągnięcie ręki, a raczej jej uniesienie. Przed nami bowiem licytacja! Kto da więcej?

Kiedy: 27 – 31 stycznia 2025 roku

Godzina: 12.00 – 13.30

Dzieci w wieku 7 – 12 lat uczęszczające do szkoły podstawowej

Koszt uczestnictwa opłaca Gmina Miasta Elbląg.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931 (proszę zawrzeć dane: imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna).