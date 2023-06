Festyn Pszczoły za nami

Mamy za sobą wielki dzień. „Festyn Pszczoły” zorganizowany w ramach projektu Europejskiego Korpusu Solidarności, odwiedziło wielu małych gości - piszą organizatorzy. Zobacz więcej zdjęć.

Dzieci miały możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli z Nadleśnictwa oraz pszczelarza. Maluchy dowiedziały się wiele ciekawostek na temat życia pszczół i pożytecznych owadów oraz ich roli w środowisku. Mogły zobaczyć na żywo pszczoły i elementy budowy ula. Podczas warsztatów z pszczelarzem uczestnicy warsztatów uczyli się samodzielnego wykonywania świecy z węzy pszczelej oraz dowiedzieli się o dobroczynnym wpływie produktów pszczelich na nasze zdrowie. Dzieci mogły wypełnić mini hotele dla owadów materiałami naturalnymi takimi jak trzcina, szyszki, patyki, kora, słoma. Każdy uczestnik mógł również spróbować przysmaków z dodatkiem miodu: pysznych ciasteczek, chleba i lemoniady.

W programie nie zabrakło również zabaw sportowych: biegu po torze przeszkód, nauka gry w rugby, strzelanie z łuku. Dzieci mogły spróbować również chodzenia na szczudłach. Kolejną atrakcją była możliwość zajrzenia do radiowozu policji i włączenia sygnałów dźwiękowych. Nie zabrakło także miejsca do relaksu przy kolorowaniu obrazków owadów pożytecznych. Na uczestników festynu czekało wiele niespodzianek za udział w konkursach. Mamy nadzieję, że wszyscy zapamiętali ważne informacje na temat życia i roli owadów pożytecznych. Potrafią budować mini hotele, zasieją otrzymane nasiona we własnych ogrodach. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za pomoc i zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia. Razem możemy więcej. Podejmujmy działania na rzecz ochrony przyrody.