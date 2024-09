Festyn rodzinny pod Górą Chrobrego. Cel: pomoc

Mateusz Wojciechowski, który uległ poważnemu wypadkowi, walczy o powrót do zdrowia. 15 września odbędzie się rodzinna impreza, która ma na celu wsparcie jego leczenia.

- W najbliższą niedzielę Komitet Wojciechowskiego i wolontariusze z ekipy 777 CREW pod patronatem prezydenta Elbląga przygotowują event charytatywny dla Mateusza, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Został sparaliżowany (liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa, wiotkie porażenie czterokończynowe, uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa)

Aktualnie bardzo duża grupa osób zaangażowała się w przygotowania i daje z siebie, co tylko może. Cel naszego wydarzenia jest jeden - pomóc wrócić "Małemu" do zdrowia. Liczne rehabilitacje, zabiegi, walka o lepsze jutro, to wszystko kosztuje ogromne pieniądze.

Impreza na Górze Chrobrego zapowiada się na bardzo urozmaiconą. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, dorosły jak i dziecko.

Data: 15 września (niedziela)

Miejsce: parking przy Górze Chrobrego

Godz.: 12 - 19