Flis św. Jakuba zawita do Elbląga i Tolkmicka

W piątek (20.08) o godz. 17 przypłynie do Elbląga figura św. Jakuba Apostoła, pielgrzymująca drogą wodną do Santiago de Copostella. Dzień później figura zawita do Tolkmicka.

Nadwiślańska Organizacja Turystyczna planuje uroczyste przywrócenie wodnego szlaku Camino poprzez przepłynięcie Wisłą z Krakowa do Gdańska, a następnie drogą morską do Hiszpanii razem z wyrzeźbioną specjalnie w tym celu figurą św. Jakuba. W piątek o godz. 17 figura przypłynie do Elbląga, o godz. 18 odbędzie się z tej okazji uroczysta msza św. w katedrze św. Mikołaja. W sobotę o godz. 12 figura dotrze do Tolkmicka.

- O godz. 12 z portu w Tolkmicku uroczyście wprowadzimy ją do naszego kościoła. Następnie o godz. 15 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej czuwanie, zakończone o godz. 18 mszą świętą i pożegnaniem figury - informuje ks. Józef Grochowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Tolkmicku.

- Historycy nie mają wątpliwości - drogą wodną do Santiago dotrzeć można było najszybciej i najtaniej. Pielgrzymka z Krakowa do Santiago lądem, blisko 4 tys. kilometrów, zajmowała ok. 4 miesiące w jedną stronę. Wyprawa Wisłą do Gdańska, a stamtąd statkiem morskim do portu w La Coruña i dalej trzy dni pieszo do Santiago, zajmowała przynajmniej o połowę mniej czasu. Choć w XIII i XIV wieku obawiano się angielskich piratów, droga ta uchodziła za najwygodniejszą. Nadwiślańska Organizacja Turystyczna chce przypomnieć, przywrócić i spopularyzować tę pradawną trasę pielgrzymkową. Wisła od średniowiecza była wielką arterią komunikacyjną, po której pływały tysiące statków, łodzi i tratew. Dziś rzeka wraca do życia, następuje wielki powrót Polaków nad Wisłę. Coraz więcej na rzece tradycyjnych łodzi i statków. Flisy z Krakowa do Gdańska są coraz popularniejsze. Czas na powrót pielgrzymek! A okazja rodzi się wyśmienita. Rok 2021 jest bowiem rokiem szczególnym - Rokiem Jakubowym. Za takie uznaje się te lata, w których święto św. Jakuba, obchodzone 25 lipca, przypada w niedzielę. Tak też będzie w 2021 roku - czytamy na stronie Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej.

Figura św. Jakuba jest darem włóczków krakowskich dla mieszkańców Dobrzynia nad Wisłą. W tej miejscowości, na wysokiej nadwiślańskiej skarpie, figura ostatecznie stanie. Wybrano miejsce u stóp Góry Zamkowej, skąd widok na Wisłę zatyka dech w piersiach. Kapliczka powstanie na terenie zrewitalizowanym i specjalnie przygotowanym.