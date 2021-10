Food Trucki przyjadą do Pasłęka

Festiwal Smaków Food Trucków po raz pierwszy odwiedzi Pasłęk serwując mieszkańcom najlepsze smakołyki z odległych zakątków świata. Dania rodem z Gruzji, Chin, Hiszpanii czy USA zagoszczą na Parkingu Staromiejskim już 16 i 17 października. To doskonała okazja, by w gronie rodziny i przyjaciół odpocząć od codzienności.

Do Pasłęka przyjedzie blisko 20 restauracji na kółkach. W ich menu zasmakują fani klasyków street foodu, jak i dań orientalnych, potraw wytrawnych i deserów. Znajdą się też pozycje dla wegan i wegetarian!

Czy znacie chinkali? To gruzińskie pierogi z różnym nadzieniem i rosołkiem w środku. Jemy je rękami trzymając za twardą końcówkę, odgryzamy kawałek, wypijamy bulion i smakujemy środeczek. Pycha! A co powiecie na corn dogi? Parówki zanużone w cieście kukurydzianym i podawane na patyku szczególnie popularne są w USA. Na festiwalu dostępne będą także w wersji wege.

Co Festiwal Smaków Food Trucków ma jeszcze do zaoferowania? Azjatyckie pierożki dim sum, przygotowywane na parze. Fani klasyki street foodu będą mogli wybierać w autorskich kompozycjach burgerowych. Warto podkreślić, że wiele foodtruckowych potraw dostępnych jest w wersji odpowiedniej dla wegan i wegetarian.

A na deser polecają się hiszpańskie churrosy ze słodkimi dodatkami: nutellą, cynamonem lub cukrem pudrem. Uwaga: można zdecydować się na jeden lub cały pakiet dodatków! Najmłodsi z pewnością zasmakują w świeżych donutach z kolorowymi posypkami i polewami. Organizatorzy zapewniają, że to tylko część smaków jakie będą czekać na gości!

Poniżej znajduje się pełna lista food trucków:

Gruzin – dania kuchni gruzińskiej

Churros Amigos – hiszpańskie pączki churros

Pan Baozi – chińskie bułeczki baozi

Kill Grill - burgery

The Dumplings – azjatyckie pierożki dim sum

Food Cab – zapiekane buły

Corn Dogi z drogi – amerykańskie corn dogi

Beef’N’Roll – burgery

Wyciskamy – orzeźwiająca lemoniada z cytrusów

Kule Pule – bagietki z pulpecikami

Nood-Lee – makarony z woka

Kultowe Zapiekanki – klasyka polskiego street foodu

Jack Burger - burgery

Belgijki – frytki duże, grube i chrupiące

Fresh Donuts – amerykańskie pączki z dziurką

Świnki Trzy – kanapki z szarpaną wieprzowiną

Czas pomiędzy konsumpcją można spędzić w strefie chill outu z muzyką i leżakami. Dla najmłodszych gości wydarzenia przygotowana będzie strefa z kolorowankami.

Całe rodziny będą mogły wziąć udział w grze terenowej, a dorośli spróbować swoich sił w zawodach jedzenia na czas.

Wspólnymi siłami gości wydarzenia, wybrany zostanie food truck, który otrzyma miano najsmaczniejszego w Pasłęku.

Szczegóły:

- I edycja Festiwalu Smaków Food Trucków w Pasłęku

- Parking Staromiejski

- 16 i 17 października 2021

- sobota 12:00-21:00, niedziela 12:00-20:00

- więcej informacji na stronie wydarzenia

WSTĘP WOLNY