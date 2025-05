Galeria pod psem i kotem (odc. 366)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Pimpek trafił do schroniska w lipcu 2016 roku jako mniej więcej dwumiesięczny kociak Niestety - minęły lata, a Pimpek nadal mieszka w schronisku Teraz jest pięknym, dorodnym kocurem, który dobrze czuje się w towarzystwie swoich kocich przyjaciół. W stosunku do nieznanych sobie osób jest natomiast płochliwym s.tworzeniem, dlatego w nowym domu będzie potrzebował trochę czasu na oswojenie Uważamy jednak, że Pimpek zasługuje na kochający i troskliwy dom, który da mu poczucie bezpieczeństwa i czas na zaaklimatyzowanie Jest odrobaczony, zaczipowany i wykastrowany. Cywil trafił do schroniska bardzo zaniedbany. Miał posklejaną sierść, liczne odparzenia, a jego ciało pokrywała masa kleszczy To ok. 13-letni, potężnej postury psiak w typie owczarka niemieckiego. Do obcych sobie osób pochodzi z dystansem i nieufnością. Potrzeba czasu i cierpliwości, by zaskarbić sobie jego zaufanie. Dokonał tego Wojtek - pracownik schroniska, przy którym Cywil czuje się dobrze i bezpiecznie. Spacery po lesie sprawiają mu dużo frajdy, a już w szczególności, gdy na jego drodze pojawi się patyk. Cywil jest także amatorem chlapania się w wodzie oraz wszelkiego rodzaju zabawek, zamienia się na ich widok w rozkosznego szczeniaka Za sprawą wieku i słabej już kondycji, szybko się męczy. Chodzi na krótsze i mniej wymagające spacery. Psiak grzecznie jeździ samochodem. Na komendę potrafi siadać i podać łapę. Cywil jest mądrym, oddanym psem. Szukamy dla niego domu bez dzieci i bez innych zwierząt. Jego przyszły opiekun musi być doświadczoną i konsekwentną osobą, która stworzy mu bezpieczny azyl i będzie potrafiła umiejętnie psiaka prowadzić. Jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie/przeciwko chorobom wirusowym, odrobaczony, zaczipowany i wykastrowany. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

red.