Galeria pod psem i kotem (Odc.81)

Warszawiak (po lewej) i Cedro (fot. Schronisko w Elblągu) Reklama

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dziś przedstawiamy Wam te cudowne stworzenia: Cedro, Warszawiaka oraz Desperadosa. Cedro do schroniska trafił w drugiej połowie grudnia. "(...)Porzucony przez swojego "opiekuna", z którym mieszkał od szczenięcia. Gdy znalazł się w schronisku miał 10 miesięcy. Cedro to duży psiak, który jest łagodny i bardzo przyjazny w stosunku do ludzi i innych psów. Ładnie chodzi na smyczy" - tak opisują go jego opiekunowie ze Schroniska. Warszawiak oraz Desperados to dwa koty, które połączyła przyjaźń. Oba znalazły się w domu tymczasowym w lipcu. "Kociaki są bardzo przymilne i łase na kontakt z człowiekiem. Uwielbiają pieszczoty i wylegiwanie się na kolanach. To wyjątkowe, bardzo delikatne i łagodne stworzenia. Przepadają za swoim towarzystwem, wspólnym harcowaniem i zabawami, ale i długimi drzemkami. Oboje upodobali sobie spanie w łóżku, tuż obok człowieka. Wtulają się, mruczą, chcą być jak najbliżej. Nie są wybredne jeśli chodzi o jedzenie. Są czyściutkie, załatwiają się wyłącznie do kuwety. W domu tymczasowym mieszkają z dużym psem, którego absolutnie się nie boją i bardzo lubią zaczepiać. Poszukują domu najlepiej wspólnego, choć nie jest to warunkiem adopcji. Warunek jest jeden - w nowym, potencjalnym domu musi być przynajmniej jeden kot-rezydent" - tak o tej niezwykłej relacji opowiadają schroniskowi opiekunowie. Zobacz więcej zdjęć.

mw