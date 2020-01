Galeria pod psem i kotem (Odc.83)

Tadzio (po lewej) i Szarik (fot. Schronisko w Elblągu) Reklama

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dziś przedstawiamy Wam tę cudowną dwójkę: Szarika i Tadzia. Szarik do Schroniska trafił tuż przed sylwester, spod supermarketu przy ul. Grottgera. "Szarik to piękny, niemłody już pies w typie owczarka niemieckiego. Jak dotąd w schronisku dał się poznać jako spokojne i łagodne w stosunku do ludzi i innych psów stworzenie"- tak mówią o nim jego schroniskowi opiekunowie. Tadzio to kocur, który znalazł się w Schronisku w sierpniu 2018 r. po śmierci opiekuna. "To dorosły, dorodny kocur. Jest oswojonym i przyjaznym w stosunku do ludzi stworzeniem" - opisują go opiekunowie z Królewieckiej. Zobacz więcej zdjęć Szarika i Tadzia.

mw