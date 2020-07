Gaszyn Challenge z portEl.pl

Dziękujemy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu za nominację do akcji "Gaszyn Challenge", w której tysiące internautów pomaga zbierać środki na pomoc dzieciom z chorobą SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni. Podjęliśmy wyzwanie z przymrużeniem oka, ale już na serio przekazaliśmy środki na pomoc dwuletniemu Ksaweremu. Zobaczcie, jak nam poszło.

Akcję Gaszyn Challenge zapoczątkował strażak Marcin Topór z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie. Jako pierwszy zrobił pompki i wpłacił pieniądze na pomoc dla chorego na rdzeniowy zanik mięśni Wojtusia, a w nagranym filmiku nominował do akcji kolejne osoby. Popularność akcji odbiła się szerokim echem wśród strażaków, a z czasem włączyli się w nią policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej, strażnicy miejscy, a później osoby z całej Polski, reprezentujące różne profesje. Pojawiły się też inicjatywy wsparcia w ten sposób kolejnych dzieci chorych na SMA.

"Do ósmego miesiąca wszystko było pięknie, a Ksawery rozwijał się książkowo. Niestety, wtedy wszystko runęło, a w naszym życiu pojawiły się trzy litery oznaczające łzy i cierpienie. SMA — rdzeniowy zanik mięśni. Maleństwo traci siły, mięśnie. Wkrótce każdy oddech staje się wyzwaniem dla niego i dla nas. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zatrzymać postęp choroby, ale wiąże się to z ogromnymi wydatkami… - piszą rodzice dwuletniego Ksawerego z Bartoszyc. Na leki, które mogą zatrzymać rozwój choroby potrzebują ponad 100 tysięcy złotych, zbiórkę prowadzą w serwisie siepomaga.pl

Do zbiórki na rzecz Ksawerego włączyła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, która następnie nominowała m.in. Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl Wyzwanie podjęliśmy, film i nasze popisy nagraliśmy, a na konto Ksawerego przekazaliśmy nasze finansowe wsparcie. No i oczywiście dokonaliśmy kolejnej nominacji - zapraszamy do podjęcia wyzwania telewizję Truso.tv Powodzenia!