Gdzie król (i elblążanin) piechotą chodzą

Czasami zdarza się i tak, że idąc ulicami Elbląga przechodzień zmuszony jest do skorzystania z WC. Na terenie Elbląga znajduje się kilkadziesiąt kabin, za które odpowiedzialni są miejscy urzędnicy. i właśnie nad tym problemem pochylili się radni na posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

Elbląscy radni zajmują się wieloma rzeczami. W programie poniedzialkowego posiedzenia Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta było m. in. finansowanie sportu dzieci i młodzieży przez miasto, budowanie marki poprzez stałą obecność w mediach społecznościowych, prezentacja realizacji zadań z zakresu mecenatu w 2025 roku: Stypendia Kulturalne, Elbląskie Nagrody Kulturalne, Stypendia Artystyczne, podział środków na zadania zlecone realizowane przez organizacje pozarządowe w 2025 roku, które prowadzą działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

To są jednak tematy mniej ważne - przynajmniej można odnieść takie wrażenie. Na posiedzeniu najwięcej czasu poświęcono bowiem... sprawozdaniu z działalności i dyskusji na temat toalet miejskich.

A to nie są tanie rzeczy. „Roczne wydatki na funkcjonowanie toalet zabezpieczanych przez Departament Gospodarki Miasta w 2024 r. wyniosły 232 tys. zł, zaś zaplanowane na rok 2025 to 277 tys. zł“ - możemy przeczytać we wzmiankowanym sprawozdaniu.

W mieście są dwie płatne toalety administrowane przez miasto (przy ul. Wodnej i Rycerskiej). Jaki jest z nich przychód? - To są niewielkie pieniądze: około dwóch tysięcy złotych - poinformował Dariusz Ostrowski, dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta w elbląskim ratuszu.

Przenośne toalety dostarczane i serwisowane przez jedną z elbląskich firm znajdują się przy placu Konstytucji, przy ul. Przymurze, w parkach: Kajki, Traugutta, Dolinka, Modrzewie, Planty (7 szt. całorocznych).

W sezonie letnim (w tym roku od 26 kwietnia do 20 października) dostawiane jest kolejne 13: na bulwarze Zygmunta Augusta (2 szt.), w parku Planty, Bażantarni (2 szt.), parkach: gen. Nieczuja - Ostrowskiego, Modrzewie, Traugutta, Dolinka (4 szt.) oraz placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów.

Zarząd Zieleni Miejskiej jest odpowiedzialny za dwie całoroczne toalety na cmentarzu „Agrykola“ oraz cztery na cmentarzu Dębica. W okresie letnim na cmentarzu Agrykola dostawiane są kolejne dwie kabiny, na Dębicy - kolejnych 20. Trzy toalety całoroczne znajdują się też w miejscach obsługi rowerzystów na trasie Green Velo.

Na majówkę (od 30 kwietnia do 5 maja) dodatkowe 4 toalety staną przy pl. Jagiellończyka. W „rezerwie“ utrzymywany jest zapas kolejnych pięciu.

„Dodatkowo na terenie miasta wynajmowane są i ustawiane przenośne kabiny WC przez inne departamenty odpowiedzialne za organizację imprez i funkcjonowanie obiektów. (...) Dotyczy to takich imprez jak: Dni Elbląga, Elbląskie Święto Chleba, Elbląska Noc Sylwestrowa, Dni Morza, Dzień Dziecka, „Kino pod chmurką“, Bieg Piekarczyka, Jump&Run Bażantarnia, Bieg Nocny i Bieg Niepodległości.“ - czytamy w omawianym sprawozdaniu.

- Czy miasto monitoruje, ile osób korzysta z miejskich toalet - zapytała radna Karolina Śluz (KO).

- Tę ilość możemy monitorować jedynie w toaletach płatnych - odpowiedział Dariusz Ostrowski. - W pozostałych przypadkach nie mamy takiego systemu. Mieszkańcy korzystają, w przeszłości otrzymywaliśmy sugestie, gdzie jeszcze powinny być umiejscowione toalety.

Radna pytała też o możliwość podwyższenia standardu miejskich toalet przenośnych, utrzymanie w nich czystości oraz możliwość zmiany ich koloru.

Naszych czytelników zapraszamy do merytorycznej dyskusji, jakie powinny być toalety w Elblągu