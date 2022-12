Gdzie porusza się najwięcej szkodowych kierowców?

Odpowiedź na tytułowe pytanie według porównywarki rankomat.pl brzmi: w Sosnowcu. A jak w takim zestawieniu prezentuje się Elbląg?

- Eksperci multiporównywarki rankomat.pl przeanalizowali deklaracje właścicieli samochodów poszukujących taniego OC. Celem było sprawdzenie, po których miastach poruszało się najwięcej kierowców przyznających się do spowodowania w przeszłości chociaż jednej szkody – czytamy w informacji prasowej serwisu. Według deklaracji kierowców największy odsetek powodujących szkody komunikacyjne jest w Sosnowcu (28,6 proc.), najmniejszy w Gnieźnie (17,5 proc.). Olsztyn jest w zestawieniu czwarty wespół z Koninem (27,9 proc.)

W Elblągu do spowodowania chociaż jednej szkody przyznaje się 22,4 proc. kierowców, co daje miastu 65. miejsce na 84 badane ośrodki, jeszcze lepiej wypada Ełk (20,2 proc.)

- Statystyczny szkodowy kierowca z Elbląga ma 37 lat i porusza się Volkswagenem Golfem, choć w przeszłości szkód mógł dokonać innym pojazdem. Statystyki dotyczące kolizji i wypadków wpływają na cenę OC w danym regionie, a w Elblągu średnia składka w III kwartale 2022 r. wyniosła 540 zł. To więcej o 43 zł niż wynosi średnia dla całego kraju – czytamy w informacji prasowej. Nasuwa się pytanie, jak dużo za ubezpieczenie pojazdu płaciliby elblążanie, gdyby miasto zajmowało wyższe (czyt.: gorsze) miejsce w rankingu? Dla porównania, za OC mniej płacili kierowcy z Ełku, 479 zł, więcej w stolicy województwa: 535 zł.

- Po wymienionych miastach poruszało się odpowiednio mniej (20,2 proc.) i więcej (27,9 proc.) kierowców ze szkodą na koncie – czytamy w informacji prasowej.

Chociaż na tle kraju Elbląg wypada nieźle, to jednak w województwie już nieco gorzej. W regionie 21,9 proc. kierowców przyznało się do spowodowania chociaż jednej szkody komunikacyjnej (to 13 miejsce na 16 województw). Średnia cena OC w województwie jest niższa niż w Elblągu o 59 zł...