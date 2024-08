Głodnemu zabawy chleb i muzyka na myśli

Za nami drugi dzień tegorocznego Elbląskiego Święta Chleba. Zobacz zdjęcia z piątkowego (23 sierpnia) wieczoru.

To już XVIII edycja Elbląskiego Święta Chleba. Do dzisiejszych atrakcji święta należały m. in. koncerty, akrobacje na linie czy pokazy cyrkowe w ramach Festiwalu Enklawa. Gwiazdami wieczoru byli Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

- Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i tu i na balkonowych imprezach, pozdrawiamy. Śpiewajcie z nami piosenki, bo je znacie. Ja wam gwarantuję, że za godzinę będziecie w jeszcze lepszej formie, niż jesteście teraz - zwróciła się wokalistka do publiczności i do mieszkańców starówki na początku koncertu.

Przed występem porozmawialiśmy trochę z uczestnikami święta.

- Pierwszy raz tu jesteśmy, przyjechaliśmy z Braniewa. Chodzimy, zwiedzamy Elbląg, dopiero dotarliśmy. Zostajemy na Varus Manx - mówią Amelia i Tomek.

- Myślę, że będziemy się dobrze bawić - mówi pan Jacek, towarzyszy mu pani Ewa. - Przyjechaliśmy specjalnie na koncert. Spalił pan trochę pytaniem, żona nie wiedziała do tej pory, na jaki - mówi z lekkim wyrzutem, ale i uśmiechem nasz rozmówca. Dodaje, że zamierza porównać wokal Kasi Stankiewicz i Anity Lipnickiej. - To jest nasz debiut na Święcie Chleba, ale słyszeliśmy o nim wiele razy. Przyjechaliśmy z Prabut. Straszne tu kolejki do toi-toiów - śmieje się mężczyzna. Przyznaje też, że na takich jarmarkach szuka z żoną gastronomicznych atrakcji od regionalnych wystawców, jak chleb ze smalcem, kwas chlebowy czy piwo.

- Byliśmy już na poprzednich świętach, jesteśmy z Łęcza. Przyjechaliśmy na jarmark i na Varius Manx - mówi pan Tomek. Towarzysząca mu pani Kasia potwierdza, że przebiją się pod scenę i będą śpiewać z zespołem, bo przecież znają teksty. - Jutro tu wrócimy, zobaczymy, czy też nie w niedzielę - podkreślają nasi rozmówcy, którzy na imprezę zabrali dzieci, Jagnę i Oliwiera.

- Jest bardzo fajnie, bo jest dużo ludzi. Przeważnie przychodzimy tu na kromkę chleba ze smalcem - mówi o święcie pan Wojtek.

- Jesteśmy tu zawsze, chociaż mieszkamy trochę za Elblągiem - mówi towarzysząca mu pani Ania. - Nie mamy aż tyle czasu, żeby zostać na koncerty, bo trzeba dziecko odebrać z innej imprezy, nawet nie wiemy, kto dzisiaj występuje - podkreśla.

Kolejne dni to nadal jarmark produktów regionalnych, ale także atrakcje i wydarzenia w ramach strefy aktywnej rodziny, strefy zdrowia etc. Czekają nas jeszcze koncerty m. in. Proud Mary, Natalii Przybysz i Darii ze Śląska. Pełny program jest tutaj.