Głos młodych i dla młodych

Pół roku pracują radni drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Elblągu. Efektem ich pracy jest m. in. koncert elbląskich zespołów muzycznych „na pożegnanie wakacji“ w parku „Dolinka“. Kim są młodzi radni i po co przyszli pracować w MRM?

Najnowsza historia Młodzieżowej Rady Miasta w Elblągu rozpoczęła się w 2019 r. I była to dość pechowa kadencja, zdominowana przez izolację radnych z powodu pandemii. - Tam rozwinęliśmy się do pewnego momentu i zatrzymała nas pandemia. Nie mogliśmy się spotykać, pozostały spotkania on line. Tymczasem młodzież działa na zasadzie: wychodzę i coś robię. Brakowało tych spotkań „na żywo“ - wyjaśniała Monika Dwojakowska, opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta w Elblągu.

Wybory do Rady drugiej kadencji odbyły się w marcu tego roku. I 46 młodych radnych rozpoczęło pracę. Kinga Gastoł jest już radną drugą kadencję. - Na początku nie wiedziałam, co to jest Młodzieżowa Rada Miasta. Dopiero gdy zapoznałam się ze szczegółami, stwierdziłam, że to może być coś dla mnie - mówiła Kinga Gastoł z III LO.

- Przedtem nie miałem pojęcia czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta. W sumie „rzuciłem się na głęboką wodę“. Kandydowałem, bo chciałem zbierać nowe doświadczenia, poznawać nowych ludzi - dodał Dorian Stasiak z ZSEiO.

fot. Anna Dembińska

Motyw „skoku w nieznane“ powtarza się w rozmowach z innymi radnymi. Elbląską Radę tworzy młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Braku pomysłów nie można im zarzucić, a Młodzieżowa Rada Miasta jest swoistą szkołą, jak swoje pomysły zrealizować w praktyce. - Wcześniej udzielałem się w różnych stowarzyszeniach, w Samorządzie Uczniowskim. Chciałem wprowadzić inicjatywy ekologiczne - mówił Paweł Marchlewski z liceum „Regent“. - Chciałem, aby Rada działała na rzecz młodzieży. Ale też, że nasze pokolenie będzie w jakiś sposób słyszane.

- Zależy mi na promocji Młodzieżowej Rady Miasta. Żeby nasze inicjatywy zostały zauważone przez mieszkańców Elbląga, a o radzie było słychać - dodał Dorian Stasiak.

- Średnia wieku radnych, posłów, polityków ciągle idzie do góry. Młode pokolenie ma coraz większe poczucie, że nie jest wysłuchane. Nie chcemy, jako Młodzieżowa Rada Miasta nic robić przeciwko ludziom starszy, ale widać podział między pokoleniami - mówił Alan Rynkiewicz.

Co więc robią młodzi radni?

- Pomagaliśmy przy festynie z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w Parku Dolinka - mówi Kinga Gastoł. - Pomagamy przy organizacji różnych inicjatyw w mieście.

- Stworzyliśmy mapę wydatków z budżetu Elbląga. To jedno z działań związanych ze społeczeństwem obywatelskim. Wiele jest półprawd, niedomówień, przez co ludzie nie wiedzą na co są przeznaczane pieniądze i można mu wszystko wmówić. - dodał Paweł Marchlewski.

- Zorganizowaliśmy koncert, w którym wystąpiły lokalne zespoły muzyczne. To był jeden z większych pomysłów zrealizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta - mówił Dorian Stasiak.

- Zgłaszaliśmy wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Jeden z nich - odświeżenie pomnika historii, wieży Schichau’a w okręgu nr 1 został skierowany do realizacji - dodał Alan Rynkiewicz.

- Młodzież uczy się samorządu, w jaki sposób oni mogą decydować o tym, co się dzieje w mieście np. poprzez Budżet Obywatelski. Nie mamy budżetu, z którego sfinansowalibyśmy budowę ścieżki lub placu zabaw. Młodzież może wnioskować do prezydenta o budowę np. placu zabaw. Wiedząc jednak, że pieniędzy nie ma, próbowaliśmy poprzez Budżet Obywatelski - wyjaśnia Monika Dwojakowska, opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta

Projekt Młodzieżowej Rady Miasta zebrał poparcie 215 mieszkańców okręgu nr 1. jego koszt oszacowano na 10 tys. zł. Przy okazji warto jednak zwrócić uwagę na surową czasami lekcje dorosłego życia, jaką daje zderzenie oczekiwań młodych radnych z tzw. „prozą życia“. Nie wszystkie projekty elbląskiej młodzieży spotkały się z akceptacją. Cztery „młodzieżowe“ projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego nie przeszły weryfikacji w urzędzie i nie zostały poddane pod głosowanie. Oprócz tego...

- Był taki pomysł zazielenia terenu przy al. Grunwaldzkiej pomiędzy ulicami Sadową, a Komeńskiego. Złożyliśmy nawet projekt do „Zielonego Budżetu“. Niestety okazało się, że miasto ma wobec tych terenów inne plany - zdradził Paweł Marchlewski.

Przed radnymi jeszcze 1,5 roku kadencji (Młodzieżowa Rada Miasta została wybrana na dwuletnią kadencję). Radni mają w planach organizację turnieju esportowego (League of Legends), siatkówki i piłki nożnej.

- Przede wszystkim chcemy działać dla dobra młodzieży, chcemy uch wysłuchiwać. Każdy ich pomysł będziemy rozważać. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy będzie możliwy do realizacji. Przychodzą koledzy m. in. z pomysłami na basen otwarty. Chcieliby, aby była tam wiata, miejsce do rekreacji - mówił Dorian Stasiak.

- Mam nadzieję, że koncert, jaki zorganizowaliśmy na koniec wakacji w parku Dolinka, to będzie cykliczne wydarzenie - dodał Paweł Marchlewski. - Gdyby radni kolejnych kadencji tworzyli podobne mapy do mapy wydatków stworzonej przez nas, to też byłaby dobra inicjatywa.

- Chcielibyśmy, aby po naszej kadencji zostało przeświadczenie wśród młodych osób, że zostali wysłuchani, że ktoś mówił ich głosem, w ich imieniu. I może coś uda się „załatwić“ - kończy Alan Rynkiewicz.

- To ma być głos młodych i dla młodych. Starsi mówią trochę inaczej i młodzi często tego nie rozumieją. Młodzieżowa Rada ma pokazać, że młodzi też w mieście mają głos. Współpracujemy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego, były spotkania z prezydentami miasta, na których młodzież przedstawiła swoje pomysły: co powinno się w Elblągu „zadziać“, co oni by chcieli, aby w mieście było, jakie potrzeby ma młodzież - uzupełniła Monika Dwojakowska, .