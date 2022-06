"Gościu, siądź na przystanku, a odpoczni sobie!"

Na przystanku przy szpitalu wkrótce ma pojawić się ławka. Fot. Mikołaj Sobczak

- Nie ma ławki na przystanku przy szpitalu na Żeromskiego, a przydałaby się – taki problem zgłosiła naszej redakcji Czytelniczka i stąd luźne nawiązanie do utworu Kochanowskiego w tytule. Co na to ZKM?

- Byłam świadkiem, jak kobieta w ciąży wychodzi ze szpitala, czeka na autobus i trochę się zdziwiłam, że tyle ławek wokół, np. w pobliskim parku, a w takim przydatnym miejscu jak przystanek autobusowy ławki nie ma... - mówi mieszkanka Elbląga. - Ze szpitala często wychodzą osoby starsze albo schorowane, a autobus nie jeździ tak często i muszą tam trochę postać i poczekać – dodaje. O możliwość postawienia ławki przy przystanku skierowaliśmy pytanie do ZKM. Jak podkreśla Michał Górecki z Zarządu Komunikacji Miejskiej, do tej pory ZKM nie otrzymał bezpośrednio żadnych sygnałów od pasażerów w tym temacie, jednocześnie mowa o przystanku, z którego korzysta stosunkowo niewielka liczba pasażerów. - Niemniej w ciągu kilku najbliższych dni ławeczka zostanie na tym przystanku zamontowana – informuje kierownik działu zarządzania komunikacją w ZKM.

TB