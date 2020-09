Grzybiarz zagubił się w lesie

Fot. bryg. Ireneusz Ścibiorek

W środę, 9 września, policjanci oraz strażacy zaangażowani zostali do poszukiwań mężczyzny, który wybrał się do lasu na grzyby. 68-letni mieszkaniec gminy Braniewo po kilkudziesięciu minutach wędrówki stracił orientację i nie mógł dotrzeć do zaparkowanego pojazdu

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Wilki w gm. Braniewo. Po kilkudziesięciu minutach braniewscy policjanci dotarli do zaginionego mężczyzny, który z uwagi na zmęczenie oraz stan zdrowia nie mógł swobodnie przemieszczać się lesie. Do działań skierowano również strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażaków ochotników z Lipowiny i Gronowa. Z uwagi na trudny teren odnaleziony grzybiarz został przetransportowany quadem a następnie przewieziony pojazdem pożarniczym do załogi zespołu ratownictwa medycznego. Całe zdarzenie na szczęście zakończyło się szczęśliwie dla zagubionego grzybiarza. Przez cały czas utrzymywał on kontakt telefoniczny z mundurowymi, którzy przeszukiwali las.

bryg. Ireneusz Ścibiorek, oficer prasowy KP PSP w Braniewie