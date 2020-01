Hala, stół do ping-ponga czy mata, czyli ferie pełne aktywności

- Piłka nożna to jest moja bajka – mówi Kuba, uczeń SP 1, uczestnik zajęć na Hali Sportowo-Widowiskowej organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. - Treningi bardzo mi się podobają, namówiłem nawet kolegę, żeby przyszedł tutaj ze mną. Mali elblążanie spędzają ferie aktywnie. Zobacz zdjęcia.

- Bardzo lubię grać w piłkę, dużo ćwiczę na podwórku – dodaje Borys, kolega Kuby. - Moimi ulubionym piłkarzami są Messi i Ronaldo. Lubię też pograć w gry na smartfonie, ale to mnie za bardzo wciąga, więc rodzice mi to ograniczają – tłumaczy młody sportowiec.

Młodzi ludzie, którzy biegają po hali i próbują zdobyć bramki dla swojej drużyny, wyraźnie dobrze się bawią. Co ciekawe, w grze biorą udział zarówno chłopcy jak i dziewczęta w różnym wieku.

- Widać wyraźnie, że przedział wiekowy jest dosyć spory, choć przeważają dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej – mówi Michał Ratajczyk z elbląskiej Olimpii, jeden z prowadzących treningi. - Każde zajęcia zaczynamy oczywiście od rozgrzewki, później rozgrywamy mecz. Staramy się, by każdy miał swój czas na boisku i mógł pokazać i rozwijać swoje umiejętności. Jak widać na załączonym obrazku, piłka nożna może być sportem uprawianym przez każdego – dodaje trener.

Jednak "halówka" to nie jedyny sport, jaki w ferie mogą uprawiać młodzi elblążanie. W jednej z sal sportowych obiektu przy al. Grunwaldzkiej ponad 30 dzieci gra w tenisa stołowego, a nad przebiegiem rozgrywek czuwają członkowie klubu Mlexer Elbląg.

- Zajęcia prowadzimy codziennie od poniedziałku do piątku razem z instruktorem Michałem Linkiem – mówi Jan Kinal, tenisista stołowy – W czasie całych ferii w ramach naszych spotkań zostaną rozegrane trzy turnieje. Dzieciom, które mają już doświadczenie w grze w tenisa stołowego organizujemy specjalistyczne zajęcia, uwzględniające rozgrzewkę, ćwiczenie techniki i zdobywanie teoretycznej wiedzy o tej dyscyplinie – wyjaśnia. - Staramy się popularyzować ten sport. Może go uprawiać każdy, tym bardziej, że sprzyja on rozwojowi nie tylko fizycznemu, ale też umysłowemu, bo wymaga koncentracji, myślenia, kreatywności.

- Nie chciałem spędzać czasu wolnego przed komputerem, wolę się poruszać – mówi Szymon z SP 12, przygotowując się do swojego meczu. - Póki co nie myślę o powrocie do szkoły, w ferie czeka mnie pewnie jeszcze jakiś wyjazd. Jednak na razie cieszę się z gry w ping-ponga i spotkań z kolegami i koleżankami.

Jeśli nie futsal i nie tenis stołowy, to może sporty walki? UKS Olimpia Judo Elbląg przygotował dla uczniów spędzających ferie w mieście zajęcia ze swojej dyscypliny. - Mogą w nich uczestniczyć zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani – zaznacza trener Wojciech Janik. - To są ferie, mamy się tu dobrze bawić.

Jednak dobra zabawa może się też wiązać z nauką. - Judo ma to do siebie, że jest dyscypliną niezwykle rozwojową. Dzieci, które je trenują, rozwijają różne rodzaje sprawności fizycznej, które mogą być przydatne w innych dyscyplinach - dodaje trener.

Prowadzący zajęcia nie kryje zadowolenia z frekwencji. – Duży ukłon w kierunku rodziców, którzy przysyłają tu swoje dzieci. Nie proponują im smartfonów, żeby tylko był spokój, ale wykorzystują okazję, by je "usportowić". Również w moim klubie na co dzień trenuje bardzo dużo młodych ludzi, z czego osobiście bardzo się cieszę - mówi trener judo.

- Podczas tych ferii na pewno nie będziemy się nudzić – dodaje Karolina Janik, córka trenera, która pomaga tacie w organizacji zajęć. - Dużo się nauczymy, jednocześnie dobrze się bawiąc.

Przedpołudniowe zajęcia, które odbyły się dzisiaj (23 stycznia) na elbląskiej Hali Sportowo-Widowiskowej to tylko niektóre aktywności, jakie przygotował dla uczniów elbląskich szkół MOSiR. Bezpłatne zajęcia pod nazwą "Ferie na sportowo – bezpiecznie i zdrowo" będą organizowane do piątku 31 stycznia. Ich szczegółowy program można znaleźć na stronie MOSIR-u.