Halo, telewizor mam do wyrzucenia

Na terenie Elbląga stanie 20 pojemników na elektryczne odpady wielkogabarytowe. Dodatkowo elblążanie będą mogli telefonicznie zamówić odbiór takich śmieci bezpośrednio z mieszkania. W piątek, 16 września, w ratuszu podpisano umowę w tej sprawie.

Telewizor, komputer, pralka, mikrofala i inne duże elektrośmieci. Czasami nie wiadomo, co zrobić z tymi, które trzeba wyrzucić. Od dziś ma być łatwiej.

- Halo, mam telewizor do wyrzucenia - wystarczy, że mieszkaniec Elbląga zadzwoni pod numer 572 102 102.

- Będziemy u Państwa do 72 godzin - powinna brzmieć odpowiedź.

- Mam też pralkę do oddania.

- Pralkę też zabierzemy.

Tak może wyglądać telefoniczna rozmowa w sprawie utylizacji dużych elektrośmieci. Dziś w ratuszu prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisał umowę z firmą dotyczącą odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio od użytkownika.

- Uruchamiany usługę bezpośredniego odbioru elektroodpadów z mieszkań. Bez względu na to, czy będzie to czwarte, czy dziesiąte piętro, czy też piwnica. Nasza ekipa do 72 godzin odbierze taki elektroodpad. Ważne, aby był odpięty od instalacji - mówił Robert Magolon z firmy MB Recycling, partnera projektu.

Mieszkaniec nie ponosi kosztów związanych z usługą. Dodatkowo na terenie miasta stanie 20 pojemników na wielkogabarytowe odpady elektryczne. Dziewięć z nich już stoi, kolejnych 11 zostanie postawionych w najbliższych dniach.

fot. Mikołaj Sobczak

- Pojemniki staną praktycznie we wszystkich dzielnicach. Odpady odbierać będzie firma. To kolejny krok w kierunku segregacji odpadów - wyjaśniał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Do tych pojemników należy wrzucać elektroodpady, które należy traktować jako niebezpieczne. Wrzucając mamy pewność , że trafią one do jednej z naszych instalacji do przetwarzania, gdzie zostaną poddane recyklingowi - dodał.

Drugim partnerem projektu jest fundacja „Odzyskaj środowisko“. Z związku z tym, że przedstawiciel fundacji nie przyjechał dzisiaj do Elbląga, ta umowa zostanie podpisana w terminie późniejszym. Umowa nie wiąże się z ponoszeniem kosztów zarówno przez mieszkańców, jak i budżet miasta.

Podobny projekt funkcjonuje w 60 miasta w Polsce. Więcej szczegółów na stronie elektrycznesmieci.pl

Lokalizacja pojemników usytuowanych do dziś: Chełmońskiego 6, Kościuszki 50, Robotnicza 92-94, Jaśminowa 33, Władysława IV 7, Owocowa 3-5, Saperów 14B, płk. Dąbka 84