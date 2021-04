Harcerstwo: wychowanie, które procentuje

Od ponad 75 lat podstawowym celem Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej ZHP jest tworzenie młodzieży - harcerkom i harcerzom - warunków do wszechstronnego rozwoju. Kształtujemy charaktery dzięki wychowaniu w oparciu o kluczowe dla naszej organizacji wartości: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość i pokój.

Tradycyjne i uniwersalne normy uwzględniamy w aktualnych programach gromad i drużyn, zwłaszcza w przedsięwzięciach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.

W harcerstwie uczymy przez stawianie sobie wyzwań i dążenie do wyznaczonych celów. Zachęcamy naszych podopiecznych do ciągłego doskonalenia się, zdobywania wiedzy i umiejętności. Inspirujemy do pokonywania trudności oraz konstruktywnego i innowacyjnego myślenia. Metoda harcerska opiera się na uczeniu w działaniu, rozbudzaniu zainteresowań i pasji u młodych ludzi. Wspieramy ich rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny. W wychowaniu dzieci i młodzieży jesteśmy partnerami szkół

i instytucji oświatowych. Dbamy o dorobek kulturowy i historyczny Polski poprzez podejmowanie działań aktywizujących społeczność lokalną, wspieranie instytucji samorządowych i państwowych. Harcerze tworzą najaktywniejszą grupę społeczną ponieważ nasza metoda wychowawcza skłania do podejmowania wyzwań, poszukiwania kolejnych przestrzeni rozwoju i nowych form pracy wolontariackiej.

Chorągiew Warmińsko- Mazurska jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego, który jest największą w Polsce organizacją młodzieżową - zrzesza ponad 100 tysięcy członków. Od ponad 100 lat ZHP kształtuje proaktywną postawę u młodzieży, czego rezultatem jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 tysięcy instruktorów - wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelska postawa sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM, która skupia ponad 40 mln skautów na całym świecie.

Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego. Każdy może znaleźć drużynę w swojej okolicy i rozpocząć przygodę ze zdobywaniem harcerskich sprawności, które zostaną z nim na całe życie: www.1procent.pl/

--- komunikat ---