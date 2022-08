HiT w Elblągu

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Pierwszoklasistów ze szkół ponadpodstawowych i ich rodziców interesuje z jakiego podręcznika będą się uczyć nowego przedmiotu „Historia i Teraźniejszość“. Sprawdziliśmy.

- Czy redakcja może napisać jakie jest stanowisko szkół do podręcznika HiT [Historia i Teraźniejszość]. Jestem matką dziecka które zaczyna I LO i ten przedmiot będzie go obowiązywał - napisała do nas czytelniczka.

Historia i Teraźniejszość to nowy przedmiot, którego uczyć się będą uczniowie szkół ponadpodstawowych. W liceach ogólnokształcących - dwie godziny w pierwszej klasie i godzina w drugiej. W technikum - po godzinie w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie. I w Szkole Branżowej I stopnia - godzina w pierwszej klasie. Przedmiot wprowadzany będzie sukcesywnie - w roku szkolnym 2022/23 HiT-u będą uczyć się tylko pierwszoklasiści.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki wskazano dwa podręczniki do nauki przedmiotu. „Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979“ wydawnictwa Biały Kruk autorstwa W. Roszkowskiego jest dopuszczony. W przypadku podręcznika „Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 1“ WSiP (autorzy: Leszek Rysak, Adam Cisek, Izabela Modzelewska - Rysak) wskazano rzeczoznawców.

Podręcznik W. Roszkowskiego wzbudza kontrowersje. „Nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość wymaga także nowego podejścia do podręcznika. Autor – wybitny badacz, historyk i ekonomista, człowiek bardzo aktywny społecznie – postawił na narracyjność. W połączeniu z atrakcyjnym stylem pisania powinno przynieść to istotny efekt dydaktyczny, pobudza bowiem ciekawość czytelnika-ucznia. Samo przeczytanie tej książki spowoduje przyswojenie i zapamiętanie części zjawisk oraz tendencji występujących w najnowszej historii Polski oraz świata. Tekst został wsparty prawie pół tysiącem świetnie dobranych ilustracji, w większości unikatowych, tworzących równoległą narrację i niosących także wielką porcję wiedzy.“ - taką opinię na temat podręcznika przeczytamy na stronie wydawnictwa „Biały Kruk“.

„Uważamy, że publikacja ta nie jest podręcznikiem. Prezentuje osobiste opinie autora, nie zawiera elementów treści i grafiki charakterystycznych dla podręczników. Prezentuje też subiektywną interpretację najnowszej historii. Książka autorstwa Wojciecha Roszkowskiego zawiera także fragmenty treści bazujące na niesprawdzonych źródłach (laboratoria produkujące ludzi) i jednocześnie narusza godność osób, które przyszły na świat w wyniku procedur wspomaganego rozwoju. Książka zawiera także sformułowania wykluczające osoby o innych poglądach niż te, które wyraża sam autor, wyklucza osoby o innym kolorze skóry czy światopoglądzie, zawiera jedynie katolicką interpretację historii.“ - to z kolei fragment apelu inicjatywy „Nasza Demokracja“, która w ramach akcji „Wolna Szkoła“ apeluje o niekorzystanie z podręcznika Wojciecha Roszkowskiego.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak na swoim twitterowym koncie zaapelował do nauczycieli: „Drogie nauczycielki, drodzy nauczyciele! Zwracam się do Was z gorącym apelem: „Nie korzystajcie z podręcznika do HiT autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Zawiera on wiele dyskryminujących, nieprawdziwych, czy wręcz haniebnych treści, dotyczących m.in. in vitro. To do Was należy wybór podręcznika do nauczania tego przedmiotu. Skorzystajcie z tego prawa, by chronić naszą młodzież przed fałszywym przekazem i indoktrynacją, na którą nie ma miejsca w poznańskich szkołach. Poznań jest miastem tolerancyjnym, otwartym dla każdego. Nie wyobrażam sobie, żeby ten szkodliwy i kłamliwy twór kształtował światopogląd młodego pokolenia poznanianek i poznaniaków“.

Jak jest w Elblągu? - W myśl obowiązującego prawa, Urząd Miasta nie ma kompetencji prawnych do zlecania, lub nie, podręczników szkolnych. Takiej roli nie może pełnić również Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

Ministerstwo zatwierdza podręczniki do użytku szkolnego, nie może jednak nakazać ich realizacji, bowiem podręcznik jest jedną z wielu możliwych pomocy dydaktycznych i może być wybrany, lub nie, przez nauczyciela do nauczania przedmiotu. Wszystkich obowiązuje podstawa programowa i to jest dokument, który określa zasób wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu na danym poziomie edukacyjnym - informuje Łukasz Mierzejewski z elbląskiego ratusza.

Wykaz obowiązujących podręczników można sprawdzić na stronach internetowych szkół. W większości szkół informacji o wyborze podręcznika do HiT-u brak. Nieliczne szkoły, które już wskazały podręcznik (np. I i II LO) jest to wydawnictwo WSiP. Na mapie inicjatywy „Wolna Szkoła“ - zaznaczono 14 elbląskich szkół, które nie będą korzystały z podręcznika wydawnictwa „Biały Kruk“.